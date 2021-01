Eupen moet, ondanks enkele grote kansen, tevreden zijn met een punt tegen Moeskroen

Eupen en Moeskroen hebben deze avond 1-1 gelijkgespeeld. Na een half uur kwam de thuisploeg op voorsprong via een owngoal van Faraj, maar daarna liet Eupen het liggen om de voorsprong verder uit te breiden. Het werd zelfs nog 1-1 dankzij een doelpunt van Silvestre.

Eupen was duidelijk de betere ploeg tegen Moeskroen en na een half uur werden ze daarvoor beloond met een doelpunt. Moeskroen kreeg een bal niet weg en de ongelukkige Faraj werkte daardoor de bal in zijn eigen doel: 1-0.

© photonews

Moeskroen kon daar maar weinig tegenover zetten en Eupen bleef de betere ploeg. Ze gingen nog op zoek naar de 2-0, maar vooral Prevljak liet enkele uitstekende kansen liggen. Moeskroen-doelman Koffi had enkele uitstekende reddingen in huis.

In de tweede helft kreeg Eupen nog een koude douche, want Silvestre kon de gelijkmaker tegen de netten koppen na een hoekschop van Ciranni. Beide ploegen gingen in het slot nog op zoek naar de overwinning, maar 1-1 was meteen ook de eindstand.

Door het gelijkspel loopt Moeskroen opnieuw een puntje weg van de gevarenzone. De club staat op de zestiende plaats, maar heeft vijf punten voorsprong op hekkensluiter Waasland-Beveren. Eupen staat op de twaalfde plaats.