Fort Ghelamco blijft intact: Gent maakt er een feestje van tegen Genk en is alleen tweede

KRC Genk heeft het ook niet gekund, Fort Ghelamco bedreigen. Een stevig Gent maakte er in het slot van de wedstrijd nog een zwaar feestje van.

AA Gent in eigen huis? Dat is dit jaar een oninneembare vestiging. Fort Ghelamco is in de competitie nog niet gesneuveld en ook tegen KRC Genk wilden ze dat zo houden. Het kon zo alleen op plaats twee terechtkomen en Genk op elf punten zetten.

Snelle tegengoal

De Limburgers van hun kant wilden winnen om in de top-6 te blijven staan. Het programma is voor hen nog snoeihard en enorm lastig, dus met oog op play-off 1 is elk punt een gewonnen punt in de strijd om de top-6. Wolf koos voor de verwachte namen, Thorup zette zowel David als Bezus tussen de lijnen.

Gent drukte de Limburgers meteen achteruit en was in de eerste helft voetballend de baas, maar de beste kansen waren eigenlijk voor Genk. Een voorzet van Ito kwam via Kums bij Bongonda terecht en zo de snelle 0-1 voor de Smurfen.

Ito en Thorstvedt hadden op een bepaald moment zelfs de 0-2 aan de voet, maar Kaminski versaagde niet. Aan de overkant zette Kums de bordjes op gelijke hoogte met een streep, maar het feest ging niet door wegens dubieus buitenspel van een springende David in de baan van het schot.

Orde op zaken

De VAR kon niet ingrijpen - hij werd pas in de tweede helft fit bevonden voor de dienst. Toen was het wel al 2-1, want op slag van rusten had Mohammadi de gelijkmaker binnengelegd en na de koffie kon Bezus met een harde overhoekse knal Coucke verschalken.

Opnieuw werd een doelpunt van Gent afgekeurd wegens handspel van David, maar in de slotfase maakten de Buffalo's er via Odjidja en nieuwkomer Niangbo nog een echt feestje van: 4-1 en zo opnieuw een driepunter in eigen huis.