Daar schieten beiden niet veel mee op: Mechelen en Genk verwarmen de zielen niet in koud Achter de Kazerne

KV Mechelen en KRC Genk openden op zaterdag een interessante voetbaldag in de Jupiler Pro League. Beide teams konden een goede zaak doen met een overwinning, maar serveerden uiteindelijk geen topspektakel.

KV Mechelen is aan een goede reeks bezig en is daardoor onderin weggekomen. Bij een overwinning tegen Genk zou het opnieuw echt naar boven kunnen kijken en zelfs in de linkerkolom terechtkomen voorlopig. Na de midweekzege op de Freethiel had coach Vrancken geen redenen om te morrelen aan zijn basiself.

Gesloten match

Bij Genk wél een aantal wissels. Cuesta is geschorst, Munoz en Uronen werden naar de bank verwezen door Arteaga, McKenzie en Bongonda - die er zo opnieuw bij was in de basiself van John van den Brom. Genk wilde opnieuw zijn tweede plek in het klassement vrijwaren én ook wat druk zetten op leider Club Brugge - of toch de kloof niet verder laten uitdiepen zondag.

© photonews

© photonews

De bezoekers toonden zich de meest dominante ploeg in de eerste helft en dat leverde ook wel wat mogelijkheden op. Thoelen stond echter meer dan pal op pogingen van Bongonda (2x) en Onuachu. Aan de overkant probeerde Malinwa er snel en vervaarlijk uit te komen, maar ook Vukovic was bij de pinken op een poging van Shved.

En dus kregen we uiteindelijk geen doelpunten te zien in een vrij kansarme eerste helft, waarbij Mechelen met hoge druk was begonnen maar al snel (noodgedwongen) achteruit was gegaan. Walsh moest er na een kwartiertje ook al geblesseerd af, ook dat hielp niet aan de intenties van Malinwa.

Wachten op Godot

Na de pauze beterschap en doelpunten dan maar? De Camargo was er een keertje dichtbij, maar mikte over. En aan de overkant was er alweer een prima Thoelen op een inzet van Arteaga deze keer. En toch was het wachten, wachten en wachten.

© photonews

© photonews

Op een doelpunt, op iemand die de match zou openbreken. Echte angst was er niet, maar ofwel hielden de teams het goed dicht, ofwel kwam iemand net een teentje te kort, ofwel was er een goed doelman op de afspraak.

De kroniek van een aangekondigde 0-0, waar overigens geen van beide ploegen echt veel mee opschiet? Zo zou geschieden, want niemand slaagde erin om uiteindelijk de netten te doen trillen. Genk blijft derde, Mechelen tiende.