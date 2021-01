Geniale flits van afscheidnemende Tissoudali bezorgt Beerschot verdiende zege bij OHL

Voor de zesde keer op rij trok Beerschot aan het langste eind tegen OHL. In een intense, maar kansarme partij zorgde Tarik Tissoudali in zijn laatste match voor Beerschot voor de beslissing. Na een weergaloze actie scoorde hij diep in de tweede helft het enige doelpunt van de wedstrijd.

Beerschot begon erg gretig aan de partij. Na nog geen twee minuten spelen hadden de mannen van Will Still twee keer een strafschop geclaimd, maar Bert Put wuifde het protest weg. Siebe Schryvers zette Vanhamel aan het werk. Aan de overzijde had man in vorm Romo twee goede reddingen in huis op de poging van Suzuki en de herneming van Sanusi.

De veelbelovende start kreeg echter geen vervolg. Het tempo lag hoog, aan strijd en duels geen gebrek, maar naar doelkansen bleef het lange tijd zoeken. De spitsen zaten in de tang bij hun bewakers. Vooral Prychynenko gaf Henry geen centimeter ruimte, tot ergernis van de Leuvense topschutter.

Op het halfuur kreeg Mercier, toch speelklaar geraakt, twee mogelijkheden. Eerste trapte hij wild over, daarne besloot de spelmaker van OHL de beste kans pal op Vanhamel.

En Beerschot? Dat speculeerde op de tegenaanval. Holzhauser zat niet in de match. De Oostenrijker koos veelal de moeilijke oplossing, zonder succes. Tissoudali toonde zich (in zijn laatste match voor Beerschot?) erg bedrijvig en schotelde Suzuki een dot van een kans voor. Oog in oog met Romo besloot de Japanner veel te zwak.

De tweede helft had niet veel om het lijf. Holzhauser zette met een schuiver met rechts Romo aan het werk en Suzuki kopte naast op voorzet van Halaimia, die de geblesseerde Dom was komen aflossen. Ook de thuisploeg kon nauwelijks voor gevaar zorgen, op een flauwe vrije trap van Mercier na.

Flits Tissoudali

De wedstrijd leek gedoemd om op een troosteloze 0-0 te eindigen, maar dat was buiten Tissoudali gerekend. De Amsterdammer pikte een kwartier voor tijd de bal op en slingerde zich doorheen de Leuvense zestien meter. Met een bekeken opwippertje liet hij Romo kansloos. Fantastische actie van Tissoudali, die na zijn doelpunt de voltallige bank ging knuffelen. De Amsterdammer zou morgen zijn medische testen afleggen bij AA Gent.

Romo hield in de slotfase OHL in de match door de knal van Sanyang uit zijn doel te ranselen, maar zijn ploegmaats speelden vanavond niet op hetzelfde niveau dan hun sluitstuk. Een Leuvens slotoffensief kwam er niet, waardoor Beerschot verdiend met de drie punten aan de haal ging.

Het was overigens de derde clean sheet op rij voor Beerschot, dat door de zeven op negen zich zowaar in de top vijf nestelt. OHL moet na een slappe prestatie en een op negen stilaan de rol lossen voorin.