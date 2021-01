OHL gaat tegen Beerschot op zoek naar aansluiting met de top 5

Zaterdagavond ontvangt OHL die andere promovendus, Beerschot. OHL is door de recente een op zes uit de top vijf gezakt. Marc Brys recupereert zijn topschutter, maar zag Mercier in Charleroi uitvallen. Beerschot wil een vervolg breien aan de vier op zes uit de jongste twee matchen.

Eerder deze week kwam OHL op bezoek bij Charleroi niet verder dan 1-1. Veel erger nog was het uivallen van Xavier Mercier, die de wedstrijd van zaterdag wellicht mist. Goed nieuws is dan weer dat topschutter Thomas Henry terugkeert uit schorsing.

Voor het overige zijn Duplus, Schuermans, Aguemon, Kotysch en Kehli niet beschikbaar.

Bij Beerschot gooide Will Still het over een andere boeg. Het frivole, aanvallende spel van Losada is ingeruld voor een zakelijke, pragmatische aanpak. Gevolg: veel minder spektakel, maar vier op zes tegen Zulte Waregem en KV Kortrijk. Mét twee clean sheets.

Bij Beerschot zit Lloris Brogno een schorsing uit. Noubissi staat andermaal geblesseerd aan de kant.

De heenmatch op het Kiel eindigde na 90 erg vermakelijke minuten op 4-2 voor de Mannekes. De kans dat het ook zaterdag zo'n vaart zal lopen, is heel klein.

De wedstrijd OHL-Beerschot staat onder leiding van Bert Put en is live te volgen op Voetbalkrant.com vanaf 18:30u.

