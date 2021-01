73

Cercle Brugge moet een slotoffensief op poten zetten als het hier nog minstens een puntje wil meenemen uit Sint-Truiden



72

Yuma Suzuki

Facundo Colidio





70

Charles Vanhoutte

Thibo Somers





68

Het antwoord van Cercle is een afstandsschot van Musaba maar hij krult de bal ver naast



66

Strahinja Pavlovi─ç

Dino Hoti─Ź





64

Uit het niets staat de 2-0 op het bord

Br├╝ls loopt aan voor zijn linkervoet bij een vrije trap maar loopt dan over de bal zodat het lijkt dat Steve De Ridder gaat trappen. Br├╝ls keert echter terug op zijn stappen en zet de bal voor met rechts. Teixeira kan de 2-0 binnenkoppen



64



Doelpunt van Jorge Teixeira (Christian Br├╝ls)





63

Vitinho zet Janssens in de wind en trapt op doel maar zijn schot gaat hoog over en naast



62

Cacace staat ponieuw tussen de lijnen maar trekkebeent toch een beetje



61

Cacace moet even verzorging krijgen langs de lijn



58

Musaba net niet!

Musaba wordt voor doel gezet via een voorzet van Van der Bruggen maar hij kan in twee pogingen niet scoren



57

Cercle kan niet profiteren van de goede onderschepping van Hoggas



54

Vitinho kan zich doorzetten langs links en komt in het strafschopgebied. Maar een overvloed van STVV-benen slagen erin om de voorzet/schot eruit te halen



51

Hoggas opnieuw

Vitinho is heel actief gestart in deze tweede helft. Hij bereikt Hoggas en die probeert het opnieuw vanop afstand. Dit keer gaat zijn schot niet zo gek ver naast



50

Hoggas probeert het vanop afstand maar zijn laag schot gaat een meter naast



49

Gele kaart voor Jonathan Buatu





48

Suzuki over!

Br├╝ls is de draaischijf van dit STVV en zet Mboyo vrij aan de rand van de 16. Die vindt zijn spitsmaatje Suzuki maar de Japanner trapt onbesuisd over



46

Maximiliano Caufriez

Wolke Janssens





45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



44

Lardot wacht even op de VAR maar er wordt geen penalty gefloten, we spelen door



43

Bij STVV vragen ze om een strafschop. Het schot van Mboyo wordt mogelijk met de hand gestopt door Vanhoutte



41

Kan Cercle Brugge voor de rust nog langszij komen? Het zal alleszins beter moeten dan in de voorbije 41 minuten



37

Ugbo en Musaba komen net tekort op de voorzet van Biancone



34

Ugbo is wat gefrustreerd en trapt de bal hard weg, vreemd genoeg richting zijn eigen bank



30

Didillon moet zich opnieuw laten gelden na een ingestudeerde corner van STVV, maar hij staat paraat in dezelfde benedenhoek als daarnet



29

Didillon duwt in de benedenhoek de daaropvolgende vrije trap in hoekschop



28

Gele kaart voor Strahinja Pavlovi─ç

Hier komt Pavlovic goed weg. Hij gaat het duel aan met een doorgebroken Suzuki en haalt hem neer. Lardot houdt het bij een gele kaart en geen rode



26

Ugbo met de misser!

Cercle krijgt dan toch ook een grote kans. Een voorzet zorgt voor misverstanden bij Lavalee en Schmidt. Ugbo kan er zijn voet tegenzetten maar zijn poging van dichtbij gaat over



25

Cercle is dan toch even gevaarlijk met de snelle Musaba maar zijn voorzet vanop de rechterflank kan eenvoudig weggekopt worden



24

Buiten het doelpunt van Br├╝ls valt er niet veel te zeggen over dit slappe duel op zondagavond. Beide ploegen hebben heel veel afval in hun spel



20

STVV lijkt energie te puren uit het openingsdoelpunt en is veel actiever momenteel. Bij Cercle Brugge zullen ze even moeten herbronnen



17

Br├╝ls met een pareltje!

STVV kan counteren via Cacace. Zijn pass naar Suzuki is iets te veel naar de buitenkant maar de Japanner kan toch nog Br├╝ls bereiken. Die zoekt naar ruimte en plaatst de bal van buiten de zestien heerlijk in de bovenhoek



17



Doelpunt van Christian Br├╝ls (Yuma Suzuki)





14

Caufriez wil de lange bal van Marcelin onderscheppen maar gaat compleet de mist in waardoor Vitinho met de bal aan de haal gaat. De linksachter kan echter niet profiteren van de ruimte die hij krijgt



13

Even een beetje meer opwinding maar de voorzet van Biancone belandt uiteindelijk eenvoudig in de handen van Schmidt



8

STVV laat het balbezit aan Cercle Brugge in de openingsfase. Wanneer de bezoekers over de middellijn geraken, is het meestal niet zuiver genoeg om de Limburgers te verontrusten



6

Stojanovic rukt op maar verliest dan de bal. Bruls wil Suzuki diepsteken in de omschakeling maar zijn pass is veel te hard



5

Pavlovic probeert het middenveld over te slaan met een lange bal maar Schmidt kan eenvoudig oprapen



3

Van der Bruggen kan de keuze van de coach nog niet verantwoorden. Daarnet gaf hij een te slappe pass die onderschept werd door Cacace



1

STVV - Cercle Brugge: 0-0







Vooraf

Peter Maes kiest opnieuw voor Br├╝ls in plaats van Colidio, die tegen Gent toch wel een prachtig doelpunt maakte. Bij Cercle Brugge verdwijnt Hotic naar de bank voor Hannes Van der Bruggen.