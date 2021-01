Cercle Brugge trekt met mes tussen de tanden naar STVV voor degradatieduel

Zondagavond staat het degradatieduel tussen STVV en Cercle Brugge op het programma. Beide ploegen kunnen de drie punten goed gebruiken om wat vertrouwen op te doen. Zekerheid niet, want de weg richting redding is nog lang.

STVV

Met de aanstelling van Peter Maes in december leek het wel goed te komen voor STVV maar na een 9/9 tegen Zulte, Standard en Beerschot voor nieuwjaar werd er vorige week nog verloren van concurrent Moeskroen.

De Kanaries staan op de 15e plaats, slechts 5 punten boven de 17e plaats van Cercle Brugge. Tijdens de midweekmatch werd er nog gelijkgespeeld tegen AA Gent nadat STVV eerst op voorsprong kwam. Benieuwd of Maes Colidio laat staan na zijn prachtige goal tegen AA Gent of dat Brüls toch opnieuw in de ploeg komt.

Cercle Brugge

Bij Cercle Brugge maakte men vorige week op het veld komaf met een reeks van 10 wedstrijden zonder overwinning. Helemaal doorgaan op dat elan lukte niet want donderdag wachtte met leider Club Brugge een zware opponent en ging Cercle de boot in.

Maar het voetbal van de vereniging is helemaal niet slecht en misschien kunnen ze nog wel puren uit de overwinning op het veld van KVK. Het zal alleszins moeten als ze de kloof met Moeskroen willen dichten. Cercle staat 1 puntje voor de laatste plaats van Waasland-Beveren, maar wel 4 punten achter op de veilige 16e plaats van Moeskroen.

Heenwedstrijd

In de heenwedstrijd in Brugge won Cercle met ruime 3-0 cijfers. Hotic en Ugbo zorgden voor een comfortabele voorsprong, Vitinho scoorde in de blessuretijd de 3-0. Als ze dat kunstje opnieuw overdoen, zetten ze mentaal een grote sprong richting redding.

