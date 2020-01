Vojvoda en Laifis bezorgen Preud'homme laat verjaardagscadeau tegen KV Oostende

Standard heeft vrijdagavond met 2-1 gewonnen va KV Oostende. Tien minuten voor tijd stonden de bezoekers nochtans nog op voorsprong.

Michel Preud’homme koos voor dezelfde elf die vorige week een belangrijke zege op het veld van KV Mechelen boekten.

Van Wijk had meer puzzelwerk. Aanvoerder Vandendriessche en aanvaller Akpala waren niet fit, ook Sylla en de geschorste Hjulsager waren er niet bij. Jonckheere, Capon en Neto waren hun vervangers.

Het eerste half uur was begeesterend. Twee corners voor beide ploegen, maar geen enkele echte kans. We zagen welgeteld één doelpoging binnen het kader in die eerste dertig minuten. Een schotje van Jonckheere waar Bodart niet de minste moeite mee had. Sclessin begon stilaan te morren.

Het laatste kwartier van de eerste helft leek een maat voor niets te worden, maar het venijn zat hem in de staart, met nog twee kansen voor Standard in de slotminuut. Toch gingen we rusten met 0-0 op het bord.

De gretige, Luikse slotminuut kende een vervolg in het begin van de tweede helft. Carcela haalde van buiten de zestien uit door de benen van Faes. De bal strandde op de lat.

Standard bleef aandringen, maar tien minuten ver stond het plots 0-1. Sakala had zich bezeerd en al om een vervanging gevraagd, maar zette met een knap hakje een Oostendse aanval in. Skulason gooide de bal voor doel, Bataille verschalkte Bodart buitenkant voet. Knappe goal.

Vanheusden met een kopbal dicht bij een snelle gelijkmaker en Preud’homme verving Bastien door Avenatti, maar de 0-1 bleef op het bord staan. Standard leek al snel de moed te verliezen en probeerde het met een paar afstandschoten, die stuk voor stuk hoog over de kooi van Ondoa verdwenen.

Tot Vojvoda er tien minuten voor tijd buitenkant voet heerlijk 1-1 van maakte. Het startsein van een Luiks slotoffensief. In minuut 87 haalde Laifis uit van op een meter of twintig. 2-1, sclessin ontplofte. Een belangrijke zege voor Standard in de strijd om play-off 1, een bittere pil voor KVO in de strijd tegen de degradatie. Cercle Brugge volgt wel nog steeds op zeven punten.