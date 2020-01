Kan Oostende iets rapen op het veld van Standard?

Standard ontvangt om 20u KV Oostende. De Rouches deden afgelopen weekend tegen KV Mechelen een gouden zaak in de strijd om play-off 1 en kunnen voorlopig naar plek vier wippen.

KV Oostende is dan weer weggezakt naar de voorlaatste plaats. Het houdt wel een comfortabele marge van zeven punten over op Cercle Brugge. Alles wat zij op Sclessin pakken, is bonus.