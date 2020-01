Eupen haalt het in kansarme wedstrijd van Waasland-Beveren

Eupen heeft deze avond kunnen winnen van Waasland-Beveren. Het werd 0-1 na een doelpunt van Koch. Door deze zege stijgt Eupen naar de twaalfde plaats in het klassement. Waasland-Beveren blijft veertiende.

De wedstrijd begon met een lange studieronde. Beide ploegen kregen weinig kansen en het ging er vooral potig aan toe. Musona werd enkele keren hard tegen de vlakte gewerkt en na een half uur moest hij zelfs al naar de kant.

De eerste echte kans van de wedstrijd was meteen raak. Een hoekschop van Milicevic kwam tot bij Cools en de centrale middenvelder van Eupen knikte de bal perfect terug tot bij de Koch. Hij had de bal maar binnen te duwen: 0-1.

Waasland-Beveren probeerde meteen te reageren, maar Ortwin De Wolf had een schitterende redding in huis op de kopbal van Kobayashi. Ook daarna bleef Kobayashi de bedrijvigste man met nog enkele kansen, maar de bal wilde er niet in. Eupen kon met een voorsprong de rust in.

Tweede helft

De tweede helft begon meteen met een enorme kans voor Eupen. Kapitein Blondelle kwam oog in oog met doelman Pirard, maar Caufriez was nog net op tijd terug om de 0-2 te voorkomen.

Daarna probeerde Waasland-Beveren de druk op de voeren en het resulteerde in enkele kansen. De grootste kans was voor Jur Schrijvers. Hij kwam alleen voor De Wolf en hij probeerde de bal tussen de benen te plaatsen, maar de doelman van Eupen deed ze net op tijd dicht.

Even was er ook opschudding wanneer een speler van Eupen de bal met de hand leek te beroeren na een spectaculaire retro van Vukotic. De VAR bekeek het, maar er bleek niets aan de hand.

Een doelpunt viel er niet meer en dus mochten de panda’s de drie punten mee naar huis nemen. In het klassement staan ze nu op de twaalfde plaats. Waasland-Beveren blijft met lege handen achter en staat veertiende.