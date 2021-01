Jelle Vossen helpt Essevee op veldritwaardig parcours aan driepunter in vermakelijk duel - Oostende laat unieke kans liggen

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Zulte Waregem heeft er een erg belangrijke driepunter bij. Het komt zo zelfs tot op drie punten van KV Oostende, dat een slechte zaak doet in de stand.

Er is dit seizoen al veel gezegd geweest over het veld van Zulte Waregem. De bezoekers wilden er vooraf geen punt van maken, maar terwijl Mathieu van der Poel in Oostende het WK veldrijden won had men evengoed een WK aan de Gaverbeek kunnen organiseren.

Vermaak en spanning

De Kustboys konden met een overwinning opnieuw (even) in de top-4 terechtkomen, maar moesten naast de geschorste Hjulsager en de in quarantaine verblijvende Vandendriessche ook Hendry missen vanwege een positieve coronatest (lees er HIER nog eens meer over).

© photonews

© photonews

Bij de thuisploeg had Kainourgious opnieuw last van zijn hersenschudding, waardoor Vossen aan de aftrap verscheen. Srarfi verwees Armenakas naar de bank in een vermakelijk duel, met kansen aan beide kanten doorheen de hele wedstrijd.

Seck had de thuisploeg op voorsprong kunnen/moeten brengen, maar zijn vizier stond niet goed afgesteld. Aan de overkant was een diepe bal op Sakala meteen wél goed voor de 0-1. De topschutter van Oostende had daarna ook nog de 0-2 aan de voet, maar botste op Bostyn.

Erop en erover

Aan de overkant was het uiteindelijk Bruno die op de rebound van een vrije trap voor de gelijkmaker zorgde, meteen ook de ruststand. Ook voor hem nummer 12 van het seizoen, ook op dat gebied gelijke tred met de Kustboys.

© photonews

© photonews

Govea en Bruno (2x) zorgden meteen na de rust voor een paar flinke verwittigingen aan het adres van de bezoekers, halfweg de tweede helft werd Vossen in het straatje gestuurd en viel de 2-1 op aangeven van de VAR alsnog.

Oostende probeerde daarna nog een en ander op poten te zetten, maar Tanghe trapte naast en Gueye gleed uit in de Waregemse modder. De thuisploeg kwam vaak met een voetballende oplossing vanonder de druk uit, maar liet na om de beslissing en geruststelling te forceren. Het bleef uiteindelijk wel bij 2-1, waardoor Essevee tot op drie punten van KVO komt in de stand.