"We zijn jagers" en "Veld mag geen excuus zijn": Puzzelen op het middenveld voor seizoensrevelatie, opnieuw last van hersenschudding bij thuisploeg

In de Jupiler Pro League gaat het hard. Héél hard. En het is ook deze zondag niet anders, met alwéér vier topduels op het programma.

KV Oostende is misschien wel dé revelatie van het seizoen. Zij proberen op bezoek bij Zulte Waregem opnieuw drie punten bij te schrijven in de strijd om de top-4.

Dan moeten ze wel de 'akker van de Gaverbeek' weten te overleven, al is Essevee een van de slechtste ploegen in eigen huis. "Het veld mag geen excuus zijn", aldus coach Blessin al. Hjulsager is geschorst, Vandendriessche zit nog in quarantaine.

Bij Zulte Waregem zit coach Dury dan weer in quarantaine en dus moeten De fauw en Simons de honneurs waarnemen.

Na een 0 op 9 wil Essevee graag opnieuw aanknopen met de overwinning. Naast Chory, Van Hecke en Zarandia is ook Kainourgios opnieuw out voor Zulte Waregem.

