Colassin verlost Anderlecht met echte spitsengoal van schoppend Moeskroen

Anderlecht staat weer op vier punten van nummer 6. Het kostte bloed, zweet en tranen tegen een Moeskroen, dat vooral niet wou voetballen, maar de 18-jarige Colassin speelde voor verlosser.

Kippenvelmomenten in het Lotto Park. Voor de match werd Robbie Rensenbrink geëerd. Zijn voormalige ploegmaats en zijn volledige familie kwam het veld op en minutenlang werd zijn naam gescandeerd. Het liet niemand onberoerd, behalve misschien die paar van Moeskroen, die ook de minuut stilte niet respecteerden.

Moeskroen kwam niet om te voetballen

Op het veld stonden elf Rensenbrinks, want Anderlecht speelde met zijn naam op het truitje. Nu heeft er momenteel bij paars-wit niemand de kwaliteiten van de legendarische linksbuiten, maar Anderlecht domineerde wel tegen Les Hurlus. Vlap had na vier minuten al een uitstekende schietkans en Amuzu scoorde na een fantastische pass van Kompany, maar stond centimeters buitenspel.

Moeskroen probeerde hen uit hun spel te brengen met het nodige hak- en kapwerk, maar paars-wit bleef er kalm onder. Doku bezorgde linksachter Antonov een verkoudheid en Amuzu deed aan de overkant hetzelfde met Queiros. Moeskroen probeerde zelfs niet echt te voetballen. Het ging gewoon elke keer voor man en bal. In die volgorde...

Colassin met klasse

Er zat heel wat meer beweging in dan tegen Cercle bij Anderlecht, wat ook niet zo moeilijk was. Moeskroen had heel die eerste helft geen enkele kans. Kompany en Luckassen ruimden alles zonder problemen op. Na een 55 minuten haalde interim-trainer Rudi Vata zelfs zijn enige spits naar de kant voor een extra middenvelder.

Anderlecht bleef aandringen, maar het liep in de zone van de waarheid telkens fout. Tot Zulj op snelheid de bal tot bij Colassin kreeg en die zich vrijkapte en afwerkte. Perfect gedaan! Moeskroen ging zelfs na de beslissing van de VAR discussiëren voor buitenspel. Het toonde de bedoelingen waarmee ze naar het Astridpark waren afgereisd: de nul houden.

Het bracht Anderlecht wel drie zuurverdiende punten op. Verdiend, deze keer. Al zal wat extra aanvallende slagkracht wel welkom zijn.