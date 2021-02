Antwerp haalt het in de derby van Beerschot na dolle slotfase

Antwerp heeft, net zoals in de heenmatch, de derby gewonnen van Beerschot. Het werd 1-2 en de drie doelpunten vielen alledrie in de laatste 10 minuten. Lamkel Zé, Gerkens en Frans waren de doelpuntenmakers.

Bij Beerschot hadden ze nog iets recht te zetten na de heenwedstrijd. Toen haalde Antwerp het namelijk met 3-2 en dus wilde Beerschot er vandaag alles aan doen om de derby op haar naam te zetten. Nieuwkomer Radic kwam meteen in de basis, terwijl Zakaria Bakkali nog niet in de selectie zat. Bij Antwerp waren er weinig veranderingen in vergelijking met de vorige competitiewedstrijd

De eerste helft had zeer weinig om het lijf, want in de eerste 45 minuten konden we slechts één doelpoging noteren; Hongla probeerde het aan de rand van de zestien, maar zijn schot ging hoog over. 0-0 was dan ook meteen de ruststand.

Tweede helft

Meer spektakel in de tweede helft, waar Beerschot al snel dicht bij het openingsdoelpunt kwam. Een corner van Holzhauser kwam tot bij Frans, maar Beiranvand had een uitstekende redding in huis op de kopbal van de centrale verdediger.

De wedstrijd brak uiteindelijk zo'n 10 minuten voor het einde helemaal open. Een voorzet kwam tot bij Lamkel Zé en de aanvaller had de bal maar naast Vanhamel binnen te duwen: 0-1. Lamkel Zé kreeg nog geel omdat hij zijn doelpunt al zittend in de tribune ging vieren.

Meteen daarna werd het 0-2. Een snelle tegenaanval kwam via De Pauw tot bij Gerkens en de middenvelder duwde de bal beheerst in doel.

Toch kwam Beerschot nog opnieuw in de wedstrijd. Nog geen twee minuten na de 0-2 kopte Frans de aansluitingstreffer binnen na een perfecte vrije trap van Holzhauser. Beerschot probeerde daarna nog wel, maar 1-2 was de eindstand.

Antwerp doet zo een uitstekende zaak in het klassement, want de club staat nu alleen op de tweede plaats. Beerschot moet tevreden zijn met de achtste plaats en deelt die met Charleroi en OHL.