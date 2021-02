Toont Vanderhaeghe Cercle meteen de juiste weg of maakt KV Mechelen degradatiezorgen bij de Vereniging groter?

Met de aanstelling van Yves Vanderhaeghe als nieuwe coach hopen ze bij Cercle de bladzijde om te slaan en te laten zien waarom ze in het begin van dit seizoen wél veel punten konden pakken. Met KV Mechelen krijgt het wel een tegenstander in vorm over de vloer.

De nederlaag in Sint-Truiden betekende dan toch het einde van het krediet van Paul Clement. Het duo Vanderhaeghe-Buffel moet operatie redding bij Cercle tot een goed einde brengen. Ze zagen groen-zwart al winnen in Leuven voor de beker. Een opsteker voor het moreel. De thuismatch tegen KVM is de eerste wedstrijd die de nieuwe trainers echt hebben kunnen voorbereiden. Zien we zaterdag al de hand van Vanderhaeghe?

Top acht niet meer veraf voor Mechelen

Net als Cercle stond KV Mechelen lang onderin. Dankzij 6 winstpartijen in de laatste acht competitieduels zette Malinwa de stap naar de middenmoot en kan het ontspannen naar boven kijken. De top acht is niet veraf meer. Gaat Mechelen zaterdag winnen in Jan Breydel, dan doet het echt volop mee. De laatste weken tonen enkele spelers wel tekenen van vermoeidheid. Afwachten of ze dit bij KV goed weten te managen.

Bij Cercle wordt Pavlovic uit voorzorg aan de kant gehouden wegens hinder aan de hamstrings. Voor Velkovski komt deze wedstrijd te vroeg. Vrancken recupereert zeker Storm en heeft ook Van Damme opnieuw opgenomen in de selectie. Vorig seizoen klopte een Cercle in degradatienood KVM thuis en was dat het begin van een sterke reeks. Krijgen we een herhaling van dat scenario of zet KV de puntjes op de i?

