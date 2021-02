Vooraf: Mag Charleroi blijven hopen op play off 1 of reikt Zulte de hand naar play off 2?

Charleroi en Zulte Waregem nemen het op tegen elkaar in een duel dat alle kanten uit kan gaan. Charleroi kan met een overwinning naar de vierde plaats springen maar Zulte Waregem kan de punten ook gebruiken als het play off 2 nog wil halen. Beide trainers kiezen voor dezelfde ploegen als vorige week op één uitzondering na. Dompé komt bij de bezoekers in de plaats van Srarfi op de flank.