Zulte Waregem wist vroeg openingsdoelpunt van Charleroi uit in de blessuretijd

Charleroi en Zulte Waregem hebben gelijkgespeeld en daar zal vooral Zulte Waregem blij mee zijn. De bezoekers kwamen na anderhalve minuut al op achterstand maar konden in de blessuretijd toch nog gelijkmaken.

Vroeg openingsdoelpunt

Het eerste doelpunt van de wedstrijd viel dus meteen na anderhalve minuut. Rezaei legde de bal met zijn borst achteruit op Gholizadeh die Benchaib in het straatje stuurde. De middenvelder kon gekruist binnenwerken voorbij doelman Bostyn.

© photonews

Charleroi was duidelijk baas in de openingsfase maar Zulte Waregem herstelde snel het overwicht. Een bedrijvige Dompé slalomde zich langs enkele Charleroi-verdedigers maar zijn afwerking was te slap om Descamps te verontrusten.

Enkele minuten voor de rust kreeg Seck nog een goede kopkans. De middenvelder knikte zijn bal goed tegenvoets voor Descamps maar de doelman zweefde de bal fraai uit zijn doel.

Zulte Waregem met beste kansen

In de tweede helft was het opnieuw Charleroi dat de eerste kans voor zijn rekening nam. Fall moest enkel zijn voet nog zetten tegen een voorzet maar zet zijn voet helemaal verkeerd waardoor de bal toch nog naast ging.

© photonews

Vanaf dan was het vooral Zulte Waregem dat op zoek gaat naar een doelpunt. De bezoekers kregen kans na kans maar Bruno en Dompé kunnen hun pogingen niet kadreren. In de slotfase mocht ook Anderlecht-huurling Colassen het proberen.

Dan toch loon naar werken

In de blessuretijd was het dan toch raak voor Zulte Waregem. Bruno dribbelde zich mooi vrij in het strafschopgebied maar botste op een goed keepende Descamp. De bal kwam opnieuw het veld in en Bruno stond op de juiste plaats om de verdiende gelijkmaker binnen te werken.