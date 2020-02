Geen doellijntechnologie: Gouden Schoen zorgt met kantje-boordje-doelpunt voor drie Gouden punten voor inefficiënt Club Brugge

Club Brugge en Antwerp maakten er een spannende en intense topper van op zondagnamiddag op Jan Breydel. Oogstrelend voetbal was er niet bij, maar verder waren alle ingrediënten aanwezig in de strijd tussen de leider en het nummer 3.

Intens duel op Jan Breydel met Lamkel Zé in de basis bij Antwerp

Club Brugge mist resem kansen voor de koffie, Krmencik valt in bij de pauze

Nieuwkomer en Vormer laten het ook na om raak te treffen

Vanaken breekt dan tóch de ban

Club Brugge en Antwerp wilden maar wat graag de topper naar zich toetrekken. De thuisploeg kon zo een reeksje van drie matchen zonder overwinning ten einde zien komen, de bezoekers konden zich naast Gent op de tweede plaats hijsen op 'amper' zes punten van de leider.

Lamkel Zé in de basis

Didier Lamkel Zé stond gewoon opnieuw in de basis bij The Great Old, net als Miyoshi, Haroun en Arslanagic. Refaelov, Defour, Benson en Seck waren de kinderen van de rekening. Bij Club Brugge kreeg Sobol de voorkeur op Ricca, mocht De Ketelaere opnieuw in de basis beginnen en zat nieuwkomer Krmencik nog op de bank.

Bij de rust mog de Tsjechische spits wel meteen zijn opwachting komen maken in de blauw-zwarte voorhoede, want net als de vorige weken mangelde het aan efficiëntie voorin bij de thuisploeg. De Ketelaere, Dennis en Vormer hadden kunnen scoren, maar lieten dat na.

Dominant was Club Brugge wel, maar zoveel problemen had The Great Old ook niet om ze af te houden in een verder erg intens duel met heel veel pittige fases op het veld en continu ook een beladen sfeertje in de tribunes.

Veel duels, weinig voetbal

Beterschap na de rust dan maar? Krmencik had zijn debuut al na twee minuten kunnen opleuken met een doelpunt, maar trapte naast. Ruud Vormer zag een open kans dan weer door Buta van de lijn worden gehaald en Bolat pakte wat later een knappe vrije trap van de Nederlandse ex-Gouden Schoen.

Voetballen kwam Bölöni niet echt op Jan Breydel, maar het plannetje om Club Brugge af te houden lukte wel - al schoot blauw-zwart ook in eigen voet door opnieuw opgelegde kansen de nek om te wringen. Het bleef zo wachten op een doelpunt om de drie punten te pakken.

Vanaken doet het

En dat doelpunt? Dat volgde uiteindelijk op vijf minuten voor het einde. Hans Vanaken chipte de bal over Bolat. De Laet kopte nog weg, maar het leer was al over de lijn geweest volgens ref Lambrechts. In de Jupiler Pro League is er nog geen doellijntechnologie, nipt was het in ieder geval.

Bij blauw-zwart maalden ze er niet om: de zege brengt de kloof op Gent opnieuw op negen punten, Antwerp volgt op twaalf eenheden nu als derde in de stand. Een zucht van opluchting ging doorheen het stadion, de gemiste kansen zullen wel nog blijven nazinderen.