VAR eist grote hoofdrol op in match met twee gezichten tussen Gent en Eupen

AA Gent en KAS Eupen hebben de speeldag op zondagavond afgesloten in een bijzonder koude Ghelamco Arena. En dat leverde het nodige spektakel op, met alweer een hoofdrol voor de VAR.

AA Gent wilde de speeldag goed afsluiten en zo terug wat naar boven kijken, want het duel tegen Eupen was er eentje tussen de nummers 13 en 14 in de stand. Zeker voor de Buffalo's is dat toch echt wel wat te weinig.

VAR

Tegen Eupen dan maar? Vanhaezebrouck kon Tissoudali en Yaremchuk recuperen en de samenwerking met spelmaker Bezus draaide in die eerste 45 minuten alvast prima. Het leverde ook op, al was er eerst wel een vroege achterstand.

Niet voor het eerst dit seizoen was de eerste kans voor de bezoekers goed voor een doelpunt in Gent. Een vrije trap van Peeters verdween dankzij Prevljak in doel: 0-1 na zeven minuten, al leek Baby nog aan de bal te zijn geweest.

Lijntje

Geen buitenspel oordeelde de VAR echter na drie minuten nadenken. En Gent op achtervolgen aangewezen, maar ze stelden snel een en ander bij. Eerst Bezus met de hak en Tissoudali met de knappe schijnbeweging en doelpunt.

Even later opnieuw de klare kijk van de man uit Oekraïne en opnieuw een knappe afwerking van Tissoudali: 2-1 en meteen ook de ruststand. Na de pauze kreeg Eupen een strafschop na een fout van Hanche-Olsen op Baby en 2-2 via opnieuw Prevljak.

En toen was er eerst buitenspel bij de 2-3 van Prevljak, daarna ook aan de overkant - al leek Bezus daar geen buitenspel te staan. En zo bleef het ondanks nog enkele grote kansen voor Gent bij 2-2. Daar schieten de Buffalo's weinig mee op.