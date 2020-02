Hakje van Hrosovksy maakt einde aan lange ongeslagen reeks van Charleroi

Racing Genk heeft met het kleinste verschil gewonnen van Charleroi en maakt zo een einde aan de indrukwekkende reeks zonder nederlagen van de Carolo's. Patrik Hrosovsky maakte met een knap hakje het enige doelpunt van de partij, tevens ook zijn eerste voor de club.

De Limburgers vatten de eerste helft aan naar hun spionkop, maar die stond voor de gelegenheid op de tweede stadionring. De eerste was gesloten na de wantoestanden tijdens de Limburgse derby. De blauwhemden lieten het niet aan hun hart komen en voerden meteen de druk op richting de lege staanplaatsen.

Genkse backs balen

Een vroege goal van Maehe werd afgekeurd omdat de Deense rechtsachter de bal per ongeluk vanuit buitenspelpositie in doel devieerde. Even later moest Penneteau zijn 38-jarige lijf snel tegen de grond krijgen voor een schot van Onuachu, met succes. Maar de beste save verricht de ervaren Fransman op het kwartier, toen hij een strafschop van Uronen en de re-bound van Bongonda stopte.

Na het vertrek van Hagi nam de Finse linksachter zijn verantwoordelijkheid vanop elf meter. De fout kwam er na een handsbal van Willems, die zo een vrije kopkans voor Onuachu verijdelde. Ondanks de gemiste kansen ging Genk toch met een voorsprong de rust in. Maehle zette zich door op recht en gaf mee met Ito. De Japanner bediende Hrosovsky met een lage voorzet en de Slowaak werkte af met een knap hakje. Zijn eerste voor de Limburgers!

De Carolo’s leverde wel veel strijd in de eerste periode, maar kansen volgden daar niet uit. Een plaatsbal van Bruno ging ver naast en Lardot vond een contact op Fall in het strafschopgebied te licht voor een penalty. Meteen na de 1-0 liet Fall nog een grote kans liggen omdat hij overhaast op doel besloot.

Om een eerste nederlaag in 14 competitiematchen af te wenden moesten de bezoekers het na de rust anders aanpakken. De druk naar voren was er bij momenten wel, maar na een openingskwartier zonder kansen vanwege Charleroi gooide Belhocine met Nicholson een tweede spits in de strijd. Genk kende dus een makkelijk begin van de tweede helft en Onuachu miste nog dé kans op 2-0.

De inbreng van bliksemafleider Nicholson leverde Rezaei meteen een goede schietkans op, maar Didillon moest niet ingrijpen. Al bij al beleefde hij een rustige avond bij zijn debuut voor de landskampioen. Hij moest geen enkele moeilijke redding uit zijn mouwen schudden.

Misschien waren de Carolo's nog niet helemaal gerecupereerd van de inhaalmatch tegen Brugge, maar ze creëerden bitter weinig. Zo kwam er dus een einde aan hun ongeslagen reeks sinds 4 oktober en blijft Genk een speeldag langer zeker van de zesde plaats.