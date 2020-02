Kan Genk zonder Berge Charleroi nog eens laten proeven van een nederlaag?

Charleroi hield vicekampioen en huidig competitieleider Club Brugge woensdag op een 0-0 tijdens de inhaalmatch en staat zaterdag tegenover de regerende landskampioen. Kan Genk de indrukwekkende reeks ongeslagen matchen van Charleroi doorbreken?

De thuisploeg liet in 2020 twee gezichten zien. In de eerste match speelde het Zulte Waregem op een hoopje en een week later kreeg het een pak slaag van KAA Gent. Een constante in de prestaties brengen is met nog zeven spannende weken tot het einde van de reguliere competitie een must.

De Carolo's kunnen mits een gelijkspel of een zege voor de veertiende competitiematch op rij ongeslagen blijven (de gestaakte match tegen KV Mechelen niet meegerekend). Play-off 1 lijkt met 41 punten een quasi-zekerheid, maar het programma oogt niet makkelijk.

Selectienieuws

Nieuwkomer Didillon wordt meteen in doel geposteerd door Wolf en Kouassi behoort ook tot de 20-koppige kern. Daehli, een andere nieuwkomer, is enkele weken out met een hamstringblessure. Met Berge en Samatta zijn er opnieuw twee spelers van de kampioenenploeg vertrokken.

Belhocine nam Delfi en Zajkov niet op in zijn selectie, Diandy is geblesseerd.

Selectie Charleroi: Penneteau, Descamps, Imbrechts, Busi, Dessoleil, Núrio, Willems, Hendrickx, Ilaimaharitra, Henen, Bruno, Gholizadeh, Nkuba, Morioka, Tsadjout, Nicholson, Marinos, Diagne, Fall, Kayembe, Rezaei

