Kortrijk beloont zichzelf dit keer wel en pakt de volle buit tegen bijzonder matig Standard

KV Kortrijk is er na een uitstekende wedstrijd in geslaagd om de drie punten thuis te houden tegen Standard. De Rouches speelden bijzonder flauw en maakten nooit aanspraak op de zege.

Bij beide ploegen waren er niet zoveel wijzigingen in vergelijking met de vorige wedstrijd. Terem Moffi kreeg na zijn sterke invalbeurt tegen Club Brugge een basisplaats en Stojanovic kwam in de plaats van Mboyo. Lepoint moest dan weer de zieke Van der Bruggen vervangen. Michel Preud’homme zette Eden Shamir voor het eerst in de basis naast Gojko Cimirot. Mehdi Carcela zat op de bank voor Aleksandar Boljevic.

In een vrij matige aanvangsfase begon Standard net wat beter, maar de enige kans was wel voor de thuisploeg. Terem Moffi nam een bal goed aan, maar zijn schot ging via een Standard-verdediger naast. Even later kreeg ook Kagé een goede kans en De Sart kon na een heerlijk hakje van Moffi niet scoren. Shamir testte ook nog eens de vuisten van Jakubech, meer kansen waren er niet.

Kortrijk domineert, Standard ondergaat

Na de pauze bleef KV Kortrijk beter en dat leverde dit keer ook goals op. Na vijf minuutjes in de tweede helft kwam de thuisploeg ook op voorsprong. Kagé tikte de bal tot bij De Sart en die knalde het leer perfect in de linker benedenhoek. Nauwelijks twee minuten later werd de score al verdubbeld. Shamir verwerkte een voorzet knullig in eigen doel.

De Rouches kwamen nauwelijks twee minuten terug in de wedstrijd. Lestienne zette uitstekend voor en de ingevallen Carcela plaatste de bal tegen de touwen. Lang konden ze van dat doelpunt niet genieten. Moffi ging eerst alleen op Bodart af, maar vanuit een scherpe hoek kon de doelman nog redding brengen. In de daarop volgende hoekschop duwde diezelfde Moffi de 3-1 over de lijn.

In het slot van de partij zakte het tempo en consolideerde KV Kortrijk de voorsprong. De Kerels kunnen met een heel goed gevoel toeleven naar hun terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België tegen Antwerp. Standard ziet de top van het klassement stilaan helemaal weglopen.