Shamir krijgt een een eerste basisplaats bij Standard, Moffi bij KV Kortrijk

Vrijdagavond openen KV Kortrijk en Standard de 24ste speeldag. Het is voornamelijk een belangrijk duel voor Standard dat nog in strijd is voor een ticket in Play-Off I. Bij Standard start de nieuwe middenvelder Shamir voor het eerst in de basis, Moffi begint eraan bij KV Kortrijk.

Afgelopen weekend deed KV Kortrijk het thuis tegen Club Brugge prima. Eerder hadden de Kerels ook al voor een verrassende prestatie gezorgd op de Bosuil in de halve finale van Croky Cup. Tegen competitieleider Club kwam KVK met 0-2 op achterstand, maar dat werd dankzij Mboyo en aanwinst Moffi nog rechtgezet tot 2-2. Standard is na de winterstop voorlopig nog foutloos. De Rouches hadden het zeker niet makkelijk met KV Mechelen en Oostende, maar telkens werd in het slot van de wedstrijd wel gewonnen. Standard staat er dan ook meer dan goed voor met het oog op Play-Off I, een zege in Kortrijk maakt hen quasi zeker. Vermoedelijke opstellingen KV Kortrijk: Jakubech; Golubovic, Tuta, Derijck, D'Haene; De Sart, Azouni, Van der Bruggen, Ocansey, Selemani, Moffi Standard: Bodart; Vojvoda, Vanheusden, Laifis, Gavory; Lestienne, Amallah, Carcela, Cimirot, Bastien; Avenatti





