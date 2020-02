Volwassen KAA Gent omzeilt moeilijke klip op het veld van Mechelen en zet druk op leider Club Brugge

KAA Gent heeft een prima zaak gedaan op bezoek bij KV Mechelen. Malinwa doet zo een slechte zaak met oog op play-off 1, de Buffalo's tonen dat ze zonder een topdag te hebben uitwedstrijden tot een goed einde kunnen brengen én zetten wat druk op leider Club Brugge.

KV Mechelen wilde graag de punten thuishouden tegen KAA Gent om zo de voeling met de top-6 te blijven houden en opnieuw naast KRC Genk te komen in de stand, de Buffalo's konden bij een overwinning voorlopig alleen tweede worden en tot op zes punten van Club Brugge komen.

Snelle openingsgoal, blessure Thoelen

En zo druk zetten op de topper tussen het nummer 1 en 3 zondagmiddag. Bij Malinwa stuurde Wouter Vrancken de elf namen de wei in die ook op Charleroi een dik halfuur mochten spelen tot de mist roet in het eten gooide, bij Gent werden een zieke Depoitre en afwezige Castro-Montes gewisseld door Kvilitaia en Lustig.

Al na een minuut was de wedstrijd in een beslissende plooi gelegd Achter de Kazerne. De thuisfans hadden de bezoekers een warm welkom gegeven met een erg leuke tifo, maar zagen hun fanions wel meteen op achterstand komen na een vrije trap van Bezus. Doelman Thoelen blesseerde zich bij die fase bovendien aan de knie.

Malinwa dus meteen op achtervolgen aangewezen en dat deed het met de nodige grinta en druk vooruit. Het domineerde bij momenten, maar veel leverde dat niet op. Het ging met 0-1 de koffie in en kreeg na de rust een nieuwe dreun.

David beslist het

Jonathan David maakte er namelijk snel 0-2 van, waardoor een volwassen spelend Gent zonder écht grandioos te zijn de drie punten makkelijk naar huis kon nemen. Nikola Storm kreeg nog een drietal dotten van kansen, maar vond telkens Kaminski op zijn weg.

Hoe langer de wedstrijd vorderde, hoe klein her geloof werd. Gent probeerde er in de omschakeling nog wat van te maken, maar het derde doelpunt viel pas in de allerlaatste minuut. Door de overwinning tonen de Buffalo's wel aan dat ze ook moeilijke uitwedstrijden tot een goed einde kunnen brengen, een mooi vooruitzicht richting play-off 1. Voor de Kakkers is die play-off 1 opnieuw een stapje verder af.