KVO stopt opmars Sint-Truiden: Een nieuw koningskoppel lijkt geboren

Wat aangekondigd werd als een tactisch steekspel tussen STVV- en KVO-coaches Peter Maes en Alexander Blessin draaide uit op een pot éénrichtingsvoetbal. De Kanaries speelden ondermaats en waren onherkenbaar in de Diaz Arena waar de KVO-aanvallers de show stalen.

Eerste helft

In het eerste halfuur gebeurt er eigenlijk vrij weinig in de Diaz Arena. In dat halfuur is het wel de thuisploeg die het heft in handen neemt met een grote kans voor Sakala tot gevolg.

De KVO-spits toonde zijn klasse en verschalkte knap zijn mannetje om dan alleen door te gaan op STVV-doelman Schmidt. Die werd met een simpele kapbeweging ook uitgespeeld maar de hoek was te scherp geworden en Sakala besloot in het zijnet. Desalniettemin een heel goed uitgespeelde kans van de Kustboys.

Verder kreeg Oostende nog een grote kans met verdediger Theate die zich goed loswerkte van zijn man bij een voorzet, maar de vrijstaande Theate kon zijn kopbal zelfs niet kadreren.

Na 38 minuten komt de 1-0 letterlijk uit de lucht vallen. Nadat de bal was weggekopt uit de zestien van STVV na een pompte Tanghe de bal terug richting het pak. Die viel op het hoofd van middenvelder Bätzner die slim doorkopte naar de vrijgelopen Gueye die makkelijk doelman Schmidt verschalkte. Een verdiende voorsprong voor Oostende die toch de meest bedrijvige ploeg was in de eerste helft.

STVV speelde een ondermaatse eerste helft. Na vier minuten spelen zorgden ze wel voor het eerste doelgevaar van de wedstrijd met een schotje van Suzuki dat nog niet in de buurt van het doel kwam. Verder dan dat kwam STVV niet meer in de eerste helft.

Tweede helft

In de tweede helft begon KVO de wedstrijd meer en meer naar zich toe te trekken maar toch hadden de Kustboys twee penalty's nodig om het duel in een beslissende plooi te leggen.

Na tweemaal handspel van Sint-Truiden ging de bal ook evenveel keer op de stip. De eerste strafschop werd netjes binnengeschoten door wederom Gueye, die de tweede strafschop aan zijn spitsbroeder Sakala liet zodat die ook nog zijn goaltje kon meepikken.

In de toegevoegde tijd kon Suzuki de eer nog redden voor de Limburgers maar toen was het kalf al verdronken. 3-1 in het voordeel van de thuisploeg was het harde verdict voor de jongens van Peter Maes.

KV Oostende stormt met deze overwinning naar de vierde plek in het klassement. Hoe lang kunnen ze daar blijven staan?

Koningskoppel

Opvallend in deze wedstrijd was de goede prestatie en verstandhouding tussen doelpuntenmakers Gueye en Sakala.

Gueye functioneerde met zijn 1,95 meter goed als aanspeelpunt en slaagde er vandaag goed in de verdediger in zijn rug af te houden. De Senegalees was een cruciaal onderdeel in de opbouw van de Oostendenaars tijdens deze wedstrijd.

Sakala bracht daarentegen met zijn snelheid diepgang in het spel van KVO. Hij vult perfect aan wat Gueye ontbreekt. Het spitsenduo is duidelijk complementair met een hele resem kansen tot gevolg.