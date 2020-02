KV Oostende boekt enorm belangrijke thuiszege tegen STVV

KV Oostende heeft deze avond met 1-0 gewonnen van STVV. Fashion Junior Sakala kon scoren in de tweede helft. Ze scoorden in de eerste helft al twee keer via debutant Niane, maar de doelpunten werden allebei afgekeurd voor buitenspel.

KV Oostende begon het best aan de wedstrijd en debutant Niane kon na vier minuten zelfs al scoren. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd voor buitenspel. De thuisploeg bleef daarna de betere ploeg, maar het schot van Sakala kwam tegen het been van Bushiri. Sint-Truiden probeerde af en toe eens te dreigen, maar veel kansen kregen ze niet bij elkaar gevoetbald. Colidio zette zich goed door, maar zijn schot ging in het zijnet. Ook De Bruyn kreeg een kans na een knappe lob van Suzuki, maar hij raakte de bal niet goed. Bedrijvige Niane Net voor het half uur kon KV Oostende opnieuw scoren, maar ook nu werd het doelpunt afgekeurd. Hjulsager zette zich goed door en Niane trapte de bal opnieuw tegen de netten, maar deze keer greep de VAR in. Buitenspel was opnieuw de reden. KV Oostende bleef de betere ploeg, maar Steppe zat er telkens goed tussen op schoten van Skulason en Niane. We gingen dan ook rusten met een 0-0 tussenstand. Tweede helft Ook in de tweede helft bleef KV Oostende de betere ploeg en de derde keer werd uiteindelijk ook de goede keer. Fashion Junior Sakala ging knap voorbij Bushiri en hij trapte de bal mooi naast Steppe: 1-0. Even later was het al bijna 2-0. Fashion Junior Sakala zette zich opnieuw goed door en hij bracht de bal laag voor tot bij Niane. De aanvaller trapte op doelman Steppe en in de rebound legde Sakala de bal in het zijnet. STVV kon er weinig tegenover zetten en ook van een slotoffensief was er niet echt sprake. Rocky Bushiri (ex-KV Oostende) kreeg zelfs nog een rode kaart (2x geel). KV Oostende boekt zo dus een zeer belangrijke thuiszege en de kustboys staan nu tien punten boven Cercle Brugge. Ze klimmen ook naar de veertiende plaats in het klassement. STVV blijft tiende.