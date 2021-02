Standard en OHL delen de punten na aangename wedstrijd

Standard en OHL hebben deze avond 1-1 gelijkgespeeld in de Jupiler Pro League. De bezoekers kwamen op voorsprong via Henry, maar in het slot zorgde Klauss voor de gelijkmaker.

Standard begon het beste aan de wedstrijd en ze kregen al vroeg een enorme kans via Klauss. De aanvaller had de bal maar binnen te duwen, maar Romo was nog net op tijd terug om de 1-0 te voorkomen met een geweldige reflex.

Het werd niet de eerste helft van Klauss, want even later was de spits van de Rouches daar opnieuw. Hij kwam weer alleen voor Romo, maar hij raakte de bal compleet verkeerd, waardoor het uiteindelijk naast ging.

© photonews

OHL kon daar weinig tegenover zetten in de eerste 45 minuten. Een schot van Sowah was te centraal om Bodart te verontrusten en daarna lette de Standad-doelman goed op bij een gevaarlijke vrije trap. 0-0 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

Meer spektakel in de tweede helft, want OHL kwam met meer aanvallende intenties uit de kleedkamer en daar werden ze vrij snel voor beloond. Een mooie aanval kwam tot bij Mercier en de aanvallende middenvelder schilderde de bal op het hoofd van Henry. De aanvaller had de bal maar binnen te koppen: 0-1.

© photonews

Standard probeerde te reageren, maar het vizier van de aanvallers stond niet op scherp. eerst legde Klauss de bal over het doel van Romo en ook Carcela slaagde er niet in om de doelman van OHL te verschalken.

De 1-1 kwam er in het slot uiteindelijk toch nog. Klauss liep goed in bij een lage voorzet en hij duwde de gelijkmaker naast Romo in doel. Veel kansen kregen we na het doelpunt van Klauss niet meer te zien en dus was 1-1 meteen ook de eindstand.

Beide ploegen schieten daar weinig mee op. Standard staat nu op de vijfde plaats in het klassement met 39 punten, terwijl OHL op de negende plaats volgt met 37 punten.