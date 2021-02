Noa Lang wijst Club Brugge met twee treffers andermaal de weg tegen Waasland-Beveren

Een klasseflits van Noa Lang bracht Club Brugge al vroeg op voorsprong tegen Waasland-Beveren. De landskampioen haalde nadien de voet van het gaspedaal en speelde allerminst indrukwekkend. Waasland-Beveren was niet bij machte om hiervan te profiteren. Diep in blessuretijd maakte Lang er nog 0-2 van.

Twaalf minuten. Zolang kon Waasland-Beveren de schijn ophouden tegen Club Brugge. Noa Lang, niet toevallig hij, begon aan een avondwandeling dwars door de Wase defensie. De Nederlander ontweek enkele snedige tackles en knalde de 0-1 droog en hard tegen de touwen. De 21-jarige flankaanvaller was zaterdag bij momenten ongrijpbaar.

Na de openingsgoal liet de landskampioen het tempo zakken, maar het liet Waasland-Beveren niet in de wedstrijd komen. Ruud Vormer werd in het straatje gestuurd, maar talmde te lang. Voor het overige raakte Club Brugge niet aan kansen tegen een erg defensief Waasland-Beveren.

Vijf Belgen-vijf Nederlanders

Eduard Sobol was doorgaans de vrije man bij Club Brugge. De Oekraïner grossierde in slechte inspeelpasses. Net als Okereke speelde Sobol (andermaal) niet op het niveau van zijn ploegmaats. Het was dan ook weinig verrassend dat Philippe Clement hen bij de rust in de kleedkamers hield. Denswil en Chong waren hun vervangers, waardoor Club Brugge de tweede helft aanvatte met vijf Nederlanders en vijf Belgen tussen de lijnen.

Langs de zijlijn begon zich te ergeren aan het spel van zijn elftal. "Keep the tempo high" en "faster" galmden doorheen de kille Freethiel. Waarom niet in het Nederlands, maar dit terzijde. Club Brugge had het geluk dat de hekkensluiter niet bij machte was een aanval in elkaar te knutselen.

Op het uur vergat Club Brugge de match in een definitieve plooi te leggen. Vormer zonderde Bas Dost, die niet in zijn sas was, alleen voor Jackers af. De spits besloot op de doelman en lepelde de herneming onbegrijpelijk over het doel. Niet veel later knalde Vanaken na een vloeiende combinatie voorlangs.

En Waasland-Beveren? Pas halfweg het tweede bedrijf konden zij de neus eens aan het venster steken. Mandjeck mocht oprukken en knalde vanop de rand van de zestien net naast het doel van Simon Mignolet, die tot dan werkloos moest toekijken. Een doelpunt van Frey werd terecht afgekeurd voor voorafgaand buitenspel. De Zwitser deed wat hij kon, maar hij stond al te vaak op een eiland voorin.

In de slotfase hield Jackers met een knappe voetveeg Noa Lang van zijn tweede treffer van de avond. Ook Chong verzuimde om de wedstrijd dood te maken. Zo zwoegde Club Brugge zich naar een nieuwe driepunter. Diep in blessuretijd zorgde Noa Lang met een knal in de bovenhoek alsnog voor de 0-2. Meteen het laatste wapenfeit in een matige pot voetbal.

Hoe dan ook, opdracht volbracht voor Club Brugge, dat voor de achtste keer op rij wint in de Jupiler Pro League. Met een voorsprong van zeventien punten kunnen Philippe Clement en co vanuit de zetel toekijken hoe dichtste concurrenten Antwerp en KRC Genk het er zondag van afbrengen. Al zal Philippe Clement niet tevreden zijn met wat hij te zien kreeg van zijn ploeg zaterdagavond.