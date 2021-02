Dendert Brugse trein ook verder op het veld van de hekkensluiter?

Club Brugge behaalde maar liefst zeven competitiezeges op rij. De Brugse trein stoomt door de Jupiler Pro League. Volgende halte: de Freethiel, waar hekkensluiter Waasland-Beveren de punten broodnodig heeft. Philippe Clement keert voor even terug naar waar het voor hem allemaal begon als T1.

Waasland-Beveren zit in de hoek waar de klappen vallen. Met een reeks van drie op zevenentwintig zijn de Leeuwen de weinig benijdenswaardige eigenaar van de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. Daarnaast werden ze eerder deze week op een pijnlijke manier uitgeschakeld in het bekertoernooi.

T1 Nicky Hayen kan voor de partij tegen de landskampioen geen beroep doen op Schoonbaert en Koita. Ook nieuwkomer Louis Verstraete is er na een kleine operatieve ingreep nog niet bij.

Deze jongens zullen het moeten doen voor Waasland-Beveren, dat maar wat graag wil stunten en zo profiteren van de nederlaag van concurrent Moeskroen.

Net als januari belooft ook februari een erg drukke maand te worden voor Club Brugge, met beker- en Europees voetbal. Het wordt dan ook uitkijken of Philippe Clement vanavond enkele jongens rust zal gunnen.

Aan keuze geen gebrek overigens voor de ex-coach van Waasland-Beveren. Club Brugge kan rekenen op een volledige fitte kern. Philippe Clement zal zijn keuze maken uit deze 21 spelers:

De heenwedstrijd in het Jan Breydelstadion eindigde half september op een 4-1 zege voor Club Brugge. Hans Vanaken (2), David Okereke en Michael Krmencik scoorden voor blauw-zwart, Daan Heymans zorgde voor de eerredder.

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Alexandre Boucaut en is live te volgen op deze website vanaf 18:30u.

