Kan Zulte Waregem profiteren van nederlaag KV Mechelen of duwt Waasland-Beveren Cercle Brugge nog wat dieper weg?

Zulte Waregem ontvangt om 20u Waasland-Beveren. Zulte Waregem strijdt nog om een plekje in play-off 1, Waasland-Beveren lijkt stilaan gered.

Francky Dury en zijn mannen zagen KV Mechelen zaterdagavond verliezen van AA Gent, maar met Racing Genk een andere concurrent om play-off 1 wél drie punten pakken.

Bij Waasland-Beveren zullen ze zich dan weer in de handen hebben gewreven door de nieuwe, nipte nederlaag van Cercle Brugge. De Leeuwen tellen negen punten meer dan de Vereniging en lijken stilaan gered.

Bij de thuisploeg zitten aanwinsten Jelle Vossen, Jean-Luc Dompe en Bassem Srarfi meteen in de selectie. Waasland-Beveren hield zich in januari afzijdig op de transfermarkt. Het huurde enkel Jakub Piotrowski van Racing Genk. Die viel in tegen KV Oostende, maar bleef vorige week negentig minuten op de bank zitten.