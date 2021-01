Oppermachtig Anderlecht bezorgt Charleroi 0 op 12 dankzij twee strafschoppen en héél vloeiend spel

Anderlecht heeft zich eindelijk nog eens beloond. Het spel was hetzelfde als het eerste halfuur tegen Eupen en met twee strafschoppen in de eerste helft maakten ze de wedstrijd dood. Maar het had evengoed een pak meer kunnen worden, want Charleroi was nergens.

Soms begrijp je het helemaal niet meer hoor. Charleroi is één van de meest solide ploegen in 1A. Ervaren, stevig, niet vies van een foutje... Maar tegen Anderlecht riepen Desolleil, Van Cleemput en Diagne al na tien minuten om hun moeder. Paars-wit voetbalde vlot van voet tot voet, speelde met veel beweging zonder bal en vond telkens de vrije man. Dan begrijp je toch niet dat ze dat niet belonen met een riante voorsprong aan de rust? Kansen genoeg trouwens. En we moeten van het Referee Department dringend zelf ook een bijscholing krijgen, want toen Penneteau een duidelijke obstructiefout maakte op Nmecha vond ref Van Driessche dat geen penalty. Penaltyfase twee en drie wel gegeven Maar ook Vlap miste helemaal vrijstaand - zo kan Amuzu nooit aan assists geraken -, Miazga kopte naast en Nmecha schoot twee keer rakelings naast? Hoezo kan je nooit zoveel kansen als tegen Eupen bij elkaar spelen, Vincent Kompany? Het kwam weer aan op nog een penaltyfase, deze keer zonder enige twijfel toen Diagne Mukairu haakte in de zestien. Nmecha scoorde zijn zesde vanaf elf meter dit seizoen. Strafschoppen, het was het thema van de match. Anderlecht kreeg er immers nog eentje. Michel Vlap haalde keihard uit tegen de arm van Desolleil en de bal ging op de stip. Vlap mocht hem zowaar zelf nemen. Allemaal vriendjes! Er waren genoeg Jonagolds voor iedereen. Geen reden om boos te worden! Jonagold voor iedereen Zo 'n prestatie mocht niet overschaduwd worden door boze verwijten. Goed empathisch vermogen van Nmecha. Gelukkig voor de Nederlander schoot hij hem ook binnen. 2-0, Anderlecht eindelijk eens op een comfortabele voorsprong bij de rust. Rustig dat winkelkarretje vol steken. Het mocht eens. Kompany overschouwde en zag dat het goed was. De man in balbezit werd telkens onder druk gezet. Charleroi kwam er gewoon niet uit. Dat is wat Kompany wil zien: de bal zo dicht mogelijk bij het doel van de tegenstander veroveren. Charleroi mocht ook blij zijn dat Van Driessche clementie vertoonde, want er flirtten er wel een paar met een uitsluiting. Anderlecht haalde het laatste halfuur de voet van het gaspedaal, maar voetbalde nog wat aardige mogelijkheden bij elkaar. Maar vanuit de actie scoren, blijft moeilijk voor de Brusselaars. Amuzu had zelfs een assist of drie kunnen hebben... Maar hij pikte wel nog een goaltje mee, op assist van Dimata zowaar. Maar een negatieve noot verwachten we niet van Vincent Kompany. Je kan er ook weinig vinden, behalve dat het geen 5-0 geworden is.