Anderlecht moet nul op negen vermijden tegen Charleroi: "Weten dat we bijlange niet zoveel kansen gaan krijgen als tegen Eupen"

Anderlecht ontvangt straks Charleroi om 21u. De Carolo's zullen gebrand zijn op revanche na de nederlaag tegen KV Mechelen. En Anderlecht... dat komt net uit een 0 op 6. Een nieuwe nederlaag zou het vertrouwen nog meer schaden.

Nog geen extra aanvallende kracht, want uiteraard is Diaby nog niet speelgerechtigd. Ashimeru en Trebel zijn dan weer nog niet klaar voor de dienst. Dat betekent dat Michel Vlap weer een nieuwe kans krijgt, als er tenminste niemand rood pakt. Kemar Lawrence is nog niet geschorst en kan dus nog spelen.

Bij Charleroi komt Ilaimaharitra normaal gezien weer in de ploeg. Belhocine bouwt daarmee wat meer voorzichtigheid in en haalt Rezaei naar de bank. Vooraan moet Nicholson het alleen zien te rooien.

"Tegen Charleroi zullen we bijlange niet zoveel kansen krijgen als tegen Eupen. We weten dat en we weten ook dat er efficiëntie zal moeten zijn", aldus Vincent Kompany. "We hopen dat die er is, maar ik zie die jongens nog steeds vooruitgaan.

