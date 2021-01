Antwerp wint dankzij 'enfant terrible' Didier Lamkel Zé

Antwerp moest zwaar gehavend aan de wedstrijd beginnen. Op het laatste moment vielen Dieumerci Mbokani en Gouden Schoen Lior Refaelov af wegens een blessure. Tegelijkertijd vielen Jérémy Gelin en Koji Miyoshi uit wegens een Covid-19 besmetting.

Beide ploegen hadden wel wat moeten schuiven en dat was er ook aan te zien. Weinig inspiratie, durf en drang naar voren. Zowel Antwerp als Cercle Brugge bleven in de organisatie staan en brachten weinig creativiteit op de grasmat.

Cercle Brugge probeerden een paar keer via de rechterkant door te breken maar botste ofwel op De Laet of zagen hun voorzetten weggewerkt worden door één van de dubbele meters centraal achterin bij Antwerp.

1ste schot tussen de palen

In de 38ste minuut was er het eerste schot tussen de palen van Kevin Denkey maar dit was te centraal. Hierdoor kan Beiranvand van Antwerp gemakkelijk te bal pakken.

De grootste kans van de 1ste helft was voor Antwerp. Een goede corner van Verstraete waardat Didillon onder gaat. Gerkens trapt op doel maar ploeggenoot Seck ligt op de lijn. De bal botst tegen Seck en de paal en kan zo weggewerkt worden door een Cercle verdediger.

Na 45 minuten maakt Boucaut een einde aan de kansarme 1ste helft. Weinig creativiteit, veel slordigheden in het spel kenmerkte deze 1ste helft.

2de helft

Eerste wapenfeit in de 2de helft is een steekpas van Ampomah op Lamkel Ze deze probeert Didillon te omzeilen maar trapt over. Antwerp probeert wat meer balbezit te houden maar creëert weinig kansen. Hetzelfde geldt voor Cercle Brugge. Hotic probeert met een schot uit stand de bal wijkt af op Batubinsika en gaat in corner.

In de 58ste minuut voert Franky Vercauteren een dubbele wissel door. Lukaku en De Pauw mogen gaan rusten en Buta en Juklerod komen op het veld. Niet veel later wisselt Clement ook zo goed Da Silva op het veld in de plaats van Vanhoutte.

Boya krijgt nog een kans van ver maar trapt over het doel. Langs de andere kant kan Ugbo niet profiteren van een fout van De Laet. Zo kabbelt de partij verder zonder echte grote kansen.

Debuut Van Der Bruggen bij Cercle

72ste minuut mag Hannes Van Der Bruggen zijn debuut maken voor Cercle Brugge. Hij komt in de plaats van Kanouté.

Lamkel Zé Time

Op 6 minuten van het einde brengt Antwerp de stand op 1-0. Verguist door iedereen, in de basis vanwege de vele blessures en juist hij scoort. Didier Lamkel Zé opent de score. Een knappe aanval via drie stations. Buta zet voor, Boya verlengd met de hak en Lamkel Zé schiet hem langs Didillon.

Cercle probeert in het slot van de wedstrijd nog druk te zetten maar tot grote kansen komen ze niet meer.

Zo wint Antwerp deze partij dankzij een doelpunt van 'enfant terrible' Didier Lamkel Zé!