De rollen omgekeerd: Cercle Brugge grijpt zich vast aan laatste strohalm na late winning goal

Na drie zure nederlagen in 2020 is Cercle Brugge nog niet helemaal uitgeteld in de degradatiestrijd. Het pakte de volle buit tegen KV Mechelen na een late winning goal van Stef Peeters. De Vereniging won met 3-2.

Cercle vliegt erin

Twee ploegen die nog op hun eerste zege van 2020 en nog een groot doel voor ogen hebben dit seizoen: het behoud voor Cercle en play-off 1 voor KV Mechelen. Maar dan moet er wel dringend gewonnen worden. Dat had de thuisploeg begrepen, want na vijf dolle minuten stond de dubbele voorsprong al op het scorebord. Eppel kopte een kort genomen hoekschop binnen en Hotic strafte geklungel van Swinkels koelbloedig af. Twee nieuwkomers aan het kanon dus bij de thuisploeg.

De match was nog niet goed en wel begonnen of Castro had zich al tweemaal moeten omdraaien. De 37-jarige goalie is de vervanger van de langdurig geblesseerde Thoelen, maar kon weinig inbrengen bij de twee goals. Ook Engvall zal de rest van het seizoen in de ziekenboeg doorbrengen. Zijn vervanger was Hairemans, maar die kwam amper in het spel voor.

Een dubbele bonus is iets wat ze niet gewoon zijn bij groen-zwart en die stond ook niet lang op het scorebord. Vanlerberghe kreeg op de rand van de grote rechthoek tijd genoeg om zijn volley de hoek in te sturen. Knappe goal en dat allemaal in de eerste tien minuten! Voor het overige was Malinwa niet echt dreigend, op twee strafschopgevalletjes na dan. De VAR greep echter niet in.

Dan kwam de thuisploeg gevaarlijker voor de dag, maar de afwerking van Peeters en Hoggas liet te wensen over. Al was er ook een goede snoekduik van Castro nodig om de 3-1 te verijdelen. Groen-zwart ging dus met een verdiende voorsprong rusten. De enige match waarin ze een dubbele bonus hadden wonnen ze ook: de 2-0 tegen Zulte Waregem.

Maar Cercle Brugge en een voorsprong succesvol verdedigen is dit seizoen geen geweldige combinatie gebleken. Zeker de drie voorbije weken niet. Mechelen probeerde wel druk te zetten gedurende de volledige tweede helft, maar daar kwam bijna niets uit voort. Voor een 100% kans was het wachten tot minuut 82 en dan was het meteen prijs. De ingevallen Van Damme stond moederziel alleen in het strafschopgebied en kon er een hoek uitkiezen.

De stand was weer in evenwicht en de Manenblussers roken bloed, maar Cercle gaf zich niet gewonnen. Ditmaal trokken ze zelf het laken naar zich toe in de slotfase. Stef Peeters maakte er met een geweldige pegel 3-2 van en de Vereniging gaf het niet meer uit handen. De hoop op een redding is dus nog in leven.