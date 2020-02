Eerste zege van 2020 is de inzet bij Cercle Brugge - KV Mechelen

2020 is nog niet het jaar van Cercle Brugge en KV Mechelen, zaterdagavond om 20u tegenstanders in het Jan Breydelstadion. Wie schrapt straks de nul van de tabellen?

Voor beide teams is de inzet torenhoog. KV Mechelen is nog in de running om zich bij de eerste zes te scharen. De achterstand op Racing Genk, het nummer 6, bedraagt drie punten en Malinwa heeft nog een inhaalmatch tegen Charleroi tegoed. Het zal tegen de rode lantaarn wel anders moeten, want tegen Gent en Standard slikte het iets te makkelijk tegendoelpunten, telkens drie.

De Vereniging zit en een heel benarde situatie, maar zolang het behoud mathematisch nog mogelijk is, kan elke match als een laatste strohalm worden bekeken. Dat is dus ook tegen KV Mechelen het geval. Een eerste zege van 2020 is dus zeer welgekomen voor groen-zwart., evenals nederlagen van Oostende en Waasland-Beveren.

Selectienieuws

Stef Peeters keert terug uit schorsing bij de thuisploeg. Van aanvoerder Taravel is geen spoor in de wedstrijdkern, want hij werd naar de B-kern verwezen. KV Mechelen zag met Thoelen en Engvall twee basispionnen voor de rest van het seizoen uitvallen. Castro en Bouzian waren dit seizoen al stand-in voor eerste doelman Thoelen.

De selecties:

Hubert, Hassen, Moser, Chatziisaias, Dabila, Velkovski, Biancone, Peeters, Omolo, Coulibaly, Hoggas, Donsah, Hazard, De Belder, Hotic, Foster, Eppel, Gory, Somers

