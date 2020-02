Charleroi en Zulte Waregem bikkelen om plekje in play-off 1

Charleroi krijgt om 18u Zulte Waregem over de vloer. Beide teams strijden nog om een ticket voor play-off 1.

Charleroi telt momenteel zeven punten meer dan Essevee. Bovendien moeten de Zebra’s nog een wedstrijd inhalen.

Toch is Charleroi nog lang niet zeker van een plek in play-off 1. Het moet de volgende weken nog naar Antwerp, Gent en Club Brugge en krijgt Standard over de vloer. Op de slotspeeldag krijgen ze met een thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk in principe een eenvoudigere opdracht voorgeschoteld.