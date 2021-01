Mignolet loodst Club met penaltyredding naar overwinning tegen KV Oostende

Club Brugge heeft in eigen huis met 2-1 gewonnen van KV Oostende. Club kwam eerst op achterstand via een eigen doelpunt maar kon de scheve situatie toch nog rechtzetten, al was er wel een penaltyredding van Mignolet voor nodig.

Ongelukkige own goal Mata

Club Brugge monopoliseerde het balbezit maar daar hadden de bezoekers geenenkel probleem mee. Ze probeerden er vooral uit te komen via de snele Fashion Sakala, die ook tegen Kortrijk al goed was voor twee doelpunten.

Tot echt doelgevaar kwamen de Bruggelingen niet maar Oostende wel. Sakala zette zich door op de rechterflank en zette de bal laag voor doel. Daar dacht Kossounou dat hij goed verdedigend werk leverde door de bal weg te tikken maar die botste tegen zijn ploeggenoot Mata aan waardoor de bal in doel verdween. Een hoogst ongelukkige own goal voor de verdediger van Club Brugge.

Club onmachtig maar toch gelijk

Ondanks het balbezit lukte het de thuisploeg niet om gevaarlijk te zijn. Doelman Castro moest zich in de eerste 40 minuten niet laten zien. Mignolet daarentegen wel. Tot tweemaal toe was Sakala dicht bij de 0-2, de eerste poging ging over maar op de tweede moest Mignolet toch uitpakken met een mooie redding.

Enkele minuten later lukte het Club dan toch om te scoren, via wie anders dan Bas Dost. De Nederlandse aanvaller wist zich goed los te maken van zijn man bij een corner en kopte dan perfect in het hoekje.

Snelle 2-1 maar lang bibberen

Enkele minuten in de tweede helft wist Club Brugge zich al op voorsprong te hijsen via Krépin Diatta. Eerst vond hij nog de vuisten van Castro op zijn weg maar een minuut later werd hij diepgestuurd door Vormer en wist hij de 2-1 schuin binnen te werken.

Enkele minuten later kreeg Oostende een uitstekende kans om langszij te komen na handspel van Kossounou. Scheidsrechter Smet twijfelde even maar legde de bal dan toch op de stip. Sakala trapte zijn elfmeter in het midden, waar ook Mignolet nog stond. De goalie van Club bracht redding met zijn voeten en in de rebound werkte Sakala naast.

Daarna was het nog bibberen voor Club, dat enkele keren sterk moest terugplooien om Oostende van de gelijkmaker te houden. De pogingen van onder meer Sakala en Hjulsager waren echter te zwak om Mignolet te verontrusten.

Een enorm zwak Brugge pakt zo drie belangrijke punten met het oog op de titelrace. Ze leggen de druk bij Racing Genk dat morgen nog tegen AA Gent moet spelen. De kloof bedraagt momenteel al 10 punten.