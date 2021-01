Kan Club concurrentie nog wat extra onder druk zetten met zegen tegen revelatie Oostende?

Woensdagavond nemen Club Brugge en KV Oostende het tegen elkaar op in het Jan Breydelstadion. Als Brugge wint, legt het nog wat extra druk op Racing Genk. De Limburgers moeten donderdag aan de bak tegen AA Gent.

Club Brugge gaat op zoek naar een 12 op 12 tegen KV Oostende. De vorige verliespartij was thuis tegen AA Gent. Voor KVO is de laatste nederlaag een speeldag langer geleden. Tegen Anderlecht werd het 2-1 voor paars-wit. Vervolgens werd er onder andere gewonnen van OHL en Charleroi.

De heenwedstrijd in de Diaz Arena werd 1-3 voor Club Brugge. Gueye en Rits zorgden voor een 1-1 ruststand maar na een rode kaart voor Jelle Bataille in de 76e minuut, scoorden Diatta en Badji nog voor Club Brugge.

Club Brugge

Simon Deli zit nog altijd gewoon in de kern bij Club Brugge, ondanks eerdere berichtgeving dat hij naast de kern zou vallen. Fenerbahce zou geïnteresseerd zijn in de Ivoriaanse verdediger maar voorlopig blijft Clement hem dus opnemen in zijn selectie.

Clement rekent trouwens op dezelfde 21 namen tegen Oostende dan afgelopen weekend tegen Beerschot. Vanaken is nog steeds geschost, Dennis en Mitrovic geblesseerd. Of Clement ook voor dezelfde opstelling zal kiezen, is nog een raadsel.

Oostende

KV Oostende zit met een corona-uitbraak in de ploeg maar kon desondanks toch winnen op een besneeuwd veld tegen KV Kortrijk afgelopen weekend. Sakala was de uitblinkt met beide doelpunten tegen KVK. Door die overwinning zijn De Kustboys opgeklommen naar de 5e plaats in het klassement, op amper één punt van een play off 1-ticket.

Coach Blessin rekent op de volgende namen: Castro, Schelfhout, Tanghe, Hendry, Jakel, Skulason, Ndicka, Bataille, D'Arpino, Vandendriessche, McGeehan, Bätzner, Hjulsager, Boonen, D'Haese, Patoulidis, Sakala, Gueye, Kvasina, Thiam

Het viertal Hubert, Marquet, Capon en Theate zit nog in quarantaine en zal woensdag opnieuw getest worden.