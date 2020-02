Verrassend sterk Anderlecht houdt Gent op puntendeling (en had meer kunnen hebben)

Vooraf gaven heel weinig mensen ook maar enige kans aan Anderlecht in de Ghelamco Arena. Zoveel geblesseerden, nog steeds zoekende, maar in de grote matchen kunnen ze iets meer. Zelfs zonder Kompany. Een heel jong Anderlecht was zelfs de betere van Gent, de nummer 2 in de competitie.

Tot net voor de match was er onzekerheid of Vincent Kompany wel of niet zou spelen. Door de afwezigheid van Elias Cobbaut waren de opties immers vrij dun bezaaid geworden. Uiteindelijk werd het een verdediging met Murillo, Luckassen, Kana en Sardella. Niet meteen de afweer waar je het grootste vertrouwen in moet hebben op het eerste zicht, maar...

Goed Anderlecht

Zonder al zijn vedetten speelde Anderlecht eigenlijk de betere eerste helft. Paars-wit liet het zich allemaal niet aan het hart komen en voetbalde de meeste kansen bij elkaar. Doku trok de lijn van de laatste weken door en bezorgde nu zelfs de snelle Muhammadi problemen. Wat een snelheid en wat een acties!

Anderlecht kwam zelfs op voorsprong, tegen alle verwachtingen in. Want geef toe, wie gaf er een eurocent voor hun kansen? Het duurde wel vier minuten voor de VAR kon beslissen of Colassin bij zijn kopbal nu buitenspel stond of niet, maar het werd toch toegekend. Drie goals in vier matchen, dat is geen slecht debuut.

Penalty en geen penalty

Maar de jeugdzondes zijn er nog niet helemaal uit bij de Brusselaars. Toen Niangbo zijn turbo even opzette, liep Kana hem achteraan aan. David zette de elfmeter feilloos om. Erop en erover? Niks was minder waar. Gent was niet in zijn gewone doen. Of was Anderlecht gewoon goed? In ieder geval had Anderlecht eigenlijk nog een penalty moeten krijgen voor een overtreding op Vlap.

Onder sturing van een goeie Zulj zorgden de flanken van Anderlecht voor heel wat problemen. Kums werd wel degelijk gemist bij de Buffalo's, die geen lijn kregen in hun spel. Zelfs niet nadat Thorup zich had kwaad gemaakt en een paar wissels had doorgevoerd. Dejaegere had Gent altijd wel de zege moeten bezorgen, maar de man zonder matchritme miste zijn kopbal.

Al moet gezegd dat Vlap ook een paar goeie kansen had, maar de Nederlander heeft toch nog altijd zijn draai niet gevonden. De afwerking duurt te lang... Maar het bleef dus bij 1-1. Tja, had iemand dat voor de match durven zeggen? Wij alvast niet.