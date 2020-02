Zorgt Anderlecht voor half mirakel in Fort Ghelamco? Met zoveel geblesseerden tegen beste ploeg van het moment

Anderlecht in Fort Ghelamco... Dat zien er weinigen goed aflopen voor de Brusselaars. De waardeverhoudingen en de kwaliteit van het spel liggen momenteel vrij ver uit elkaar. Het zou bijna een wonder zijn moest paars-wit met de drie punten gaan lopen in Gent.

In Neerpede klinkt het - ironisch genoeg - wel dat een belangrijke speler als Sven Kums er niet bij is. Maar Jess Thorup heeft genoeg wisselmogelijkheden. Marreh, Dejaegere en Bezus komen allemaal in aanmerking. Waarschijnlijk gaat Thorup voor die laatste, als ook Depoitre klaar geraakt.

Dan kan David als vierde middenvelder fungeren en krijgt Kvilitaia de onzekere Depoitre naast zich. Een groot probleem moet de afwezigheid van Kums dan ook niet betekenen.

Een uur voor Colassin

Frank Vercauteren heeft dan weer wel grote problemen. Vincent Kompany, die niet in de selectie zit bijvoorbeeld. Een defensie met Luckassen en Kana lijkt eraan te komen. En wie op links? Want ook Cobbaut is onzeker, al zal men hem wel proberen klaarstomen.

In de spits start Colassin zo goed als zeker. De jongeling moet nog één keer op de tanden bijten vooraleer hij geopereerd wordt. Een uur ofzo, want dan is het de bedoeling dat Dejan Joveljic hem komt aflossen.

