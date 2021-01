Vroege rode kaart en gemiste strafschop, maar Racing Genk knokt zich naar verdiend punt tegen AA Gent

KRC Genk en AA Gent deelden vanavond de punten. Onuachu zette de Limburgers meteen op rozen, maar Cuesta pakte alweer rood. Op slag van rust zorgde Yaremchuk voor de verdiende gelijkmaker. De Buffalo's konden in de tweede helft nauwelijks dreigen. Genk raakte de paal en Bongonda miste een penalty.

Racing Genk kende een droomstart. Na amper zeven minuten stonden de Limburgers op voorsprong: goed aangesneden vrije trap van Bongonda, waarna Onuachu iets sneller dan Bolat aan de bal is om de 1-0 tegen de touwen te koppen. Nummer 20 voor de Gouden Stier.

Opvallend: Racing Genk vatte de partij aan in een andere veldbezetting. Ito en Onuachu vormden het spitsenduo, met Toma en Bongonda in steun. Het tactisch plan van John van den Brom kon na tien minuten echter al in de vuilnisbak. Carlos Cuesta haakte de doorgebroken Roman Yaremchuk aan de rand van de zestien. Laforge toonde eerst geel, maar na het bekijken van de beelden werd het rood voor de Colombiaan. Ook afgelopen zaterdag werd Cuesta voor een haast identieke overtreding uitgesloten op het veld van Moeskroen. KRC Genk bijna tachtig minuten met z'n tienen.

Tactische ingreep: Onuachu naar de kant

De rode kaart was meteen het sein voor AA Gent om het commando over te nemen. De Buffalo’s eisten het balbezit op en zochten veelvuldig de flanken, weliswaar zonder echt doelgevaar. Van den Brom greep op het halfuur in en haalde verrassend genoeg Onuachu naar de kant. Thorstvedt kwam het middenveld versterken. Voorin rekende Racing Genk op de snelheid van Junya Ito.

Vukovic had een knappe redding in huis op een lage schuiver van Nurio Fortuna, maar op slag van rust bezorgde Yaremchuk Racing Genk een tweede ijskoude douche. Knappe voorzet van Kums, die door de Oekraïner erg fraai in de verste hoek werd gekopt.

AA Gent ontsnapt tot twee keer toe en creëert zelf amper iets

Ook na de koffie kregen we hetzelfde spelbeeld te zien. AA Gent monopoliseerde de bal en duwde de tien Limburgers alsmaar dieper op de eigen helft. Al zat het Racing Genk ook niet mee. Op het uur dolde Ito na een schaarse tegenstoot met de Gentse defensie. De Japanner legde klaarkijkend opzij, maar Thorstvedt besloot op de paal.

Al schoot Racing Genk wat later zichzelf nogmaals in de voet. Bolat kwam onnodig en onoordeelkundig uit en legde Ito neer. Bongonda nam zijn verantwoordelijkheid, maar trapte te zwak binnen het bereik van Bolat, die zijn eer als penaltystopper alle eer aandeed.

AA Gent leek aangeslagen en zakte weg na de waarschuwingen van Racing Genk. Vanhaezebrouck gooide al zijn offensieve troeven in de strijd, maar dat leek averechts te werken. De Buffalo's raakten maar niet aan uitgespeelde kansen tegen een stilaan moegestreden Racing Genk.

Marreh probeerde het na een snelle combinatie vanop de rand van de zestien, maar zijn bekeken schotje verdween een halve meter naast het doel van Vukovic.

Zo eindigde de partij in een al bij al billijke puntendeling, waarmee geen van beide ploegen echt gebaat zijn. AA Gent domineerde na de rode kaart, maar kon het laatste halfuur amper voor dreiging zorgen. Racing Genk knokte voor elke morzel grond, maar vergat zichzelf te belonen. Ook jongens als Ito en Bongonda ruilden hun smoking in voor een werkplunje, iets waar John van den Brom ongetwijfeld opgetogen over was. AA Gent was een uur lang dominant, maar kon veel te weinig gevaar creëren tegen tien Genkies. Twee op negen voor Genk, twee op twaalf voor de Buffalo's: dat is de magere balans.