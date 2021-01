KRC Genk vs AA Gent, duel tussen twee ploegen die zich geen nieuw puntenverlies kunnen veroorloven

Vanavond staan met KRC Genk en AA Gent twee ploegen tegenover elkaar die 2021 met een valse noot begonnen zijn. De Limburgers zagen leider Club Brugge weglopen in het klassement, terwijl de Buffalo's hun opmars ongedaan maakten na de recente een op negen.

Racing Genk ging op het besneeuwde Le Canonnier pijnlijk onderuit afgelopen zaterdag. Met nul op zes begon de ploeg van John van den Brom ondermaats aan het nieuwe jaar. Club Brugge profiteerde optimaal en liep op kousenvoeten zeven punten uit. Nieuw puntenverlies voor de Limburgers is dan ook uit den boze.

Carlos Cuesta incasseerde een rode prent tegen Moeskroen, maar wordt niet geschorst. Hij kan dus gewoon spelen tegen AA Gent. John van den Brom neemt Thorstvedt terug op in de ruime selectie, dit ten koste van de Amerikaanse nieuwkomer McKenzie. Op Dries Wouters, die op een transfer aast, wordt al enkele weken niet meer gerekend.

AA Gent zette onder Hein Vanhaezebrouck, die nog actief was bij Racing Genk, een knappe negen op negen neer in december. In de Ghelamco werd stilaan gedroomd van POI. Drie wedstrijden en één op negen later bergt Hein Vanhaezebrouck die droom op. Zowel tegen Kortrijk, Beerschot als Antwerp maakten de Buffalo's aanspraak op meer.

Hein Vanhaezebrouck kan nog steeds geen beroep doen op aanvoerder Vadis Odjidja (hamstrings). Verder is er geen plaats in de selectie voor Jordan Botaka. Ook voor de Israëlische nieuwkomer Yonas Malede komt de wedstrijd tegen Racing Genk nog te vroeg.

Eind oktober ging Racing Genk op een diefje winnen in de Ghelamco Arena. Bongonda en Hrosovsky maakten die avond de openingstreffer van Castro-Montes ongedaan. De wedstrijd van donderdagavond staat onder leiding van Nicolas Laforge en is live te volgen op deze website vanaf 21:00u.

