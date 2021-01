STVV zet knappe reeks onder Peter Maes verder op bezoek bij inefficiënt Kortrijk

STVV heeft de wind in de zeilen en won nu ook op bezoek bij KV Kortrijk. Het neemt zo afscheid van de staartploegen en sluit aan in het peloton, op amper drie punten van De Kerels - die alweer inefficiënt bleken.

KV Kortrijk zag Hannes Van Der Bruggen en Christophe Lepoint vertrekken naar Cercle Brugge en Moeskroen, maar haalde wel verloren zoon Teddy Chevalier terug. Hij mocht voor het eerst in de basis beginnen en verwees zo Jonckheere naar de bank, verder dezelfde namen van Vanderhaeghe.

Dubbels

STVV van zijn kant was onder Peter Maes aan een prima reeks bezig en staat dankzij een 12 op 15 opnieuw onder de mensen. Winst in het Guldensporenstadion zou nog meer ademruimte geven in het klassement. Peter Maes had logischerwijze geen redenen tot wisselen, Mboyo mocht zo in de basis starten tegen zijn ex-ploeg.

Sinds het WK Darts op de Belgische televisie kwam zjin we eens te meer mee met het spelletje. En we hebben daaruit ook geleerd dat efficiëntie vaak het belangrijkste is. Je mag nog zo'n hoog gemiddelde halen, het zijn de dubbels die tellen - enkel daarmee of met een pijl in de roos kan je winnen.

Een boodschap die bij Kortrijk niet echt aankwam in hun thuiswedstrijd tegen STVV. Tegen enkele grote clubs thuis was het al gelukt, tegen de Kanaries helemaal niet. Het gebrek aan efficiëntie deed op een bepaald moment pijn aan de ogen.

Afmaken

Gueye had twee open kopkansen voor de rust, Chevalier had na koffie altijd moeten afwerken en tussendoor gingen een resem schoten van De Sart, Selemani, Dewaele en co niet binnen het kader. En aan de overkant was het wel raak.

Met dank aan een dubbel van spits Suzuki, ook de voorbije weken al goed in vorm. De manier waarop Mboyo bij de 0-2 over de bal stapte was overigens ook mooi om zien: hij was tegen zijn ex-ploeg allerminst zelfzuchtig en dat leverde op. Over de 0-1 op strafschop valt meer te zeggen.

De fout van Gueye op Durkin? Daar is weinig over te debatteren. Maar dat Suzuki na een aanvankelijke misser een dubbele poging kreeg omdat Ilic te vroeg van zijn lijn kwam? Dat was heel streng - al klopt het volgens de letter wel. STVV zal er verder niet om malen. Het pakt 15 op 18 en schuift aan in het peloton. De kloof met Kortrijk is plots zelfs maar drie punten meer.