Kortrijk speelt sterkhouder kwijt, maar recupereert enkele spelers voor clash met STVV

Woensdag staan er opnieuw heel wat boeiende wedstrijden op het programma in de Jupiler Pro League.

KV Kortrijk wil in eigen huis nog eens de drie punten vasthouden om zo opnieuw in de linkerkolom van het klassement te kunnen komen.

De Kerels recupereren Badamosi en Rougeaux, ook Sainsbury zit in de selectie tegen De Kanaries. Hannes van der Bruggen verliet de club, hij trok naar Cercle Brugge nadat eerder duidelijk werd dat er voor hem geen toekomst was in het Guldensporenstadion.

🐥⚽ 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗦𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡



De wedstrijden volgen elkaar snel op. Deze Kanaries maken de verplaatsing naar West-Vlaanderen.



🆚 @kvkofficieel

⏰ 16.30 uur

📍 Guldensporenstadion

🤞 Support from home

🖤 We play in our Black uniform#STVV #CanaryForever #jpl #StvKvk pic.twitter.com/HWsoqsPQqk — STVV (@stvv) January 19, 2021

Bij de bezoekers nog geen Lavalée in de kern, hij is nog niet speelgerechtigd. De Kanaries willen zich graag nog meer versterken, maar willen in afwachting alvast scoren in Kortrijk.

