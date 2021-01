Opmars van Standard onder Leye kracht bijgezet met straffe en ruime overwinning in Mechelen

Standard had sinds de aanstelling van Mbaye Leye een 6 op 6 gepakt. KV Mechelen had dan weer zijn laatste vier wedstrijden gewonnen. De vraag was: wie zou op hetzelfde elan doorgaan? Dat zou Standard zijn, onder impuls van een sterke Amallah en echt wel met overtuiging.

Opvallende vaststelling op het wedstrijdblad: een eerste basisplaats voor Klauss bij de Rouches, uitgerekend tegen de ploeg die hij afwimpelde. Carcela zat op de bank, terwijl er voor Michel-Ange Balikwisha en Pavlovic wel ruimte was in de opstelling van Leye. Ook Wouter Vrancken bracht zijn nieuwkomer voorin, Ferdy Druijff, aan de aftrap. Kaboré kwam ook in het Mechelse elftal door de blessure van Bateau.

KV Mechelen maakte het spel in het openingskwartier. De wedstrijd zat echter stevig op slot, veel animo viel er in de eerste 45 minuten niet te beleven. Er moest dan maar het maximale gehaald worden uit standaardsituaties. Dussenne liep zich vrij op een vrije trap van Lestienne en knalde in één tijd heerlijk tegen de touwen. KVM zette daar één kans tegenover: Druijff kopte aan de tweede paal de voorzet van Shved naast.

Standard hield de afwerking aan honderd procent nog even vol, al kreeg het hiervoor wel de nodige medewerking. Thoelen zag er niet goed uit bij een uithaal van Amallah: 0-2. Niet veel later mocht diezelfde Thoelen zich al een derde keer omdraaien, dit keer wel na een fraaie combinatie bij de Luikenaars. Bastien rondde dit keer af.

Verrassend hoe KV Mechelen als een pudding in mekaar zakte na de 0-2, toch niet de gewoonte van de Manenblussers. Standard nam na de pauze volledig het commando en bleef komen, ook Michel-Ange Balikwisha pikte dan met plezier zijn doelpuntje mee. Ook zonder zijn balcontact was de stifter van Amallah wel binnengegaan.

Vreemd genoeg vond Malinwa na de 0-4 wel enigszins zijn vechtlust terug. De Camargo drukte af van in de zestien en koos de korte hoek. Daar lag ook Bodart. Met Kaya schudde ook een andere invaller een goede poging uit zijn sloffen. De dwarsligger trilde, de netten niet. De wedstrijd was natuurlijk al lang gespeeld. Deze score is toch wel een statement van Standard, dat nadert tot op één punt van Anderlecht.