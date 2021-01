Klauss al tegen de ploeg die hij afwees: KV Mechelen en Standard willen reeks verderzetten

João Klauss voerde zowel met KV Mechelen als met Standard gesprekken. Uiteindelijk verliet de Braziliaan Hoffenheim (op huurbasis) voor Luik en het duurt niet lang eer hij de Mechelaars in de ogen kijkt. Enkele dagen na zijn debuut is het al zover.

Beide ploegen hebben recent vertrouwen getankt. Nadat KV Mechelen zich in het eerste seizoensdeel al te vaak in de voet schoot, heeft het eindelijk de klik gemaakt. Met een straffe 12 op 12 is de opmars ingezet. Er is meer stabiliteit achterin - de clean sheets in de laatste twee duels dienen als bewijs - en op offensief vlak kan er gerekend worden op Geoffry Hairemans, die in bloedvorm steekt.

Standard van zijn kant heeft met een 6 op 6 een goede start genomen onder trainer Mbaye Leye. Met Waasland-Beveren en Cercle Brugge waren het ook niet de tegenstander van het grootste kaliber, maar de Rouches moesten vooral beginnen punten pakken en dat hebben ze ook gedaan. Die lijn moet nu wel doorgetrokken worden tegen een ploeg die slechts vijf punten minder heeft dan hen.

In Charleroi stapte Mechelen-verdediger Bateau geblesseerd van het veld. Vrancken kan hem niet recupereren en moet het ook nog stellen zonder Storm. Bij Standard is het voor Fai en Vanheusden nog werken aan hun herstel en ontbreekt Cimirot wegens een coronabesmetting. Siquet is twijfelachtig. Voorts zullen alle schijnwerpers gericht zijn op Klauss.

