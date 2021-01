Moeskroen en Waasland-Beveren delen de punten na waanzinnige slotfase

De kelderkraker tussen Moeskroen en Waasland-Beveren heeft geen winnaar opgeleverd. Moeskroen leek te gaan winnen dankzij een doelpunt van Agouzoul in het absolute slot, maar in de allerlaatste seconden zorgde Frey alsnog voor de gelijkmaker.

Waasland-Beveren was de betere ploeg in de eerste helft en ze kregen ook enkele mooie kansen. Ze leken zelfs op voorsprong te komen via Frey, maar de aanvaller duwde de bal binnen toen hij buitenspel stond. Het doelpunt werd dus afgekeurd.



Even later was er opnieuw pech voor de Waaslanders, want Daan Heymans leek te scoren na een knappe actie van Koita, maar ook nu werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Waasland-Beveren ging dus duidelijk op zoek naar een doelpunt.

Moeskroen kon daar maar weinig tegenover zetten. De beste kans was voor Xadas, maar hij kon net niet bij een voorzet van Olinga, waardoor de bal naast ging. 0-0 was dus de ruststand en daar kwam vooral Moeskroen goed mee weg.

Tweede helft

De tweede helft had heel wat minder om het lijf. Moeskroen zorgde voor meer dreiging, maar Jackers had goede reddingen in huis op schoten van Nuno Da Costa en Tabekou. Ook Harbaoui maakte opnieuw zijn opwachting in de Jupiler Pro League, maar een doelpunt zat er niet in voor de aanvaller.

Een 0-0 leek in de maak, maar het was buiten Agouzoul gerekend. Jackers had eerst nog een goede reflex in huis na een vrije trap, maar de verdediger was goed gevolgd om de 1-0 binnen te duwen voor de thuisploeg.

Het was echter nog niet voorbij, want in de allerlaatste seconden kwam Waasland-Beveren alsnog langszij via Frey. 1-1 was meteen ook de eindstand en zo laat Waasland-Beveren Cercle Brugge alleen achter op de laatste plaats. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt nu één punt. Moeskroen staat op de zestiende plaats.