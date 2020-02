Hattrick en rode kaart: Asamoah (STVV) eist hoofrol op in knotsgekke partij tegen Eupen

Sint-Truiden won vanavond in een hoogst vermakelijke partij tegen Eupen. Na een knotsgekke eerste helft diepte de Kanaries de voorsprong uit in de tweede helft. Meest opvallende man was Samuel Asamoah. De middenvelder scoorde maar liefst drie keer, maar werd uitgesloten bij het vieren!

Na zeven minuten was STVV dicht bij de openingstreffer, maar het schot van Suzuki belandde net naast doel van een kansloze De Wolf. Wat later was het wel prijs voor de Kanaries. In de veertiende minuut belandde een uitdraaiende hoekschop van Colombatto op het hoofd van Konaté, die de bal aan de eerste paal hard binnenkopte.

De thuisploeg bleef met vlot combinatiespel de Oostkantonners met de rug tegen het eigen doel duwen. Botaka, Asamoah en Suzuki verzuimden om nog voor rust de score verder uit te diepen.

Zoals zo vaak viel het doelpunt aan de overzijde. Eupen rukte op over de linkerflank en Gnaka

trapte -via een Truiens been- de bal in de voeten van Prevljak. De nieuwkomer van Eupen twijfelde niet en werkte wel heel keurig af.

Vijf minuten voor rust kwamen de Panda’s zelfs op voorsprong. Het schot van Prevljak werd door Steppe -via de paal- gered, maar Cools trapte in de herneming knap binnen.

Toch ging STVV niet met een achterstand rusten. Nauwelijks een minuut na de nieuwe domper werd Asamoah na een knappe aanval voor doel afgezonderd. De middenvelder werkte in de verste hoek af. Dat deed hij in de blessuretijd van de eerste helft nog eens netjes over, nadat Botaka de achterlijn haalde. Zo ging STVV na een knotsgekke eerste helft verdiend met een voorsprong de rust in.

STVV begon ook furieus aan de tweede helft, maar had geluk wanneer een doelpunt van Prevljak werd afgekeurd voor buitenspel. Iets voorbij het uur liepen de Kanaries uit tot 4-2, alweer via Asamoah. De middenvelder vierde iets te uitbundig en werd prompt met zijn tweede gele kaart uit het veld gestuurd. Hij trok zijn truitje niet helemaal uit, maar ref Dierick kende geen genade met de doelpuntenmaker.

Met zijn tienen verdween het overwicht van Sint-Truiden, maar Eupen kon Kenny Steppe nauwelijks bedreigen. De sfeer werd grimmiger en het spel lag te pas en te onpas stil. Benat San José probeerde met Bolingi alles op alles te zetten, maar Eupen kwam niet meer in de match.

Diep in blessuretijd liet Colidio zijn klasse. Hij rolde de Eupense verdediging op en bezorgde de bal aan de ingevallen Durkin, die overhoeks raak trof en de kers op de taart zette.

Sint-Truiden kon de match eenvoudig over de streep trekken en pakte dan ook meer dan verdiend drie punten tegen een matig Eupen.