Kan STVV terug aanknopen met een zege tegen Eupen?

Om 20.00H ontvangt Sint-Truiden op het kunstgras van Stayen Eupen, dat vorige week met het kleinste verschil won van Cercle Brugge. Sint-Truiden verloor vorig weekend na een matte partij dan weer op bezoek bij Oostende (1-0).

Sint-Truiden moet het tegen Eupen stellen zonder Rocky Bushiri. De nieuwkomer werd tegen zijn ex-club Oostende uitgesloten met twee gele kaarten en kijkt vanavond geschorst toe. Verder kan STVV geen beroep doen op de geblesseerde De Petter, Schmidt en Wenssens.

T1 Kostic selecteerde volgende namen:

De Oostkantonners doen het de laaste weken meer dan behoorlijk, met een zeven op twaalf in de laatste vier wedstrijden. Pech voor Nils Schouterden, die tegen zijn ex-club verstek moet geven door een blessure.

Trainer Benat San José zal moeten puzzelen, want met Beck en Ebrahimi zijn bovendien twee vaste waarden geschorst voor de partij op Stayen.

In de heenwedstrijden tussen deze ploegen ging STVV met de drie punten aan de haal Am Kehrweg, na een 0-2 overwinning. Lukt hen dit vanavond op Stayen weer, of gaat Eupen op zijn elan door? Volg het vanavond live op Voetbalkrant.com.