Geen winnaar in bitsige topper tussen Standard en Club Brugge

Standard en Club Brugge zijn woensdagavond niet verder geraakt dan 0-0 op Sclessin. Het werd een topper met vooral na de pauze meer opstootjes dan doelkansen.

Preud’homme gunde Raskin verrassend zijn eerste basisplaats. Bij de bezoekers mochten Krmen─Źík en De Ketelaere aan de wedstrijd beginnen.

De wedstrijd begon vrij kansarm. Standard probeerde zoals altijd in eigen huis meteen druk naar voor te zetten, Club Brugge zette daar een handvol corners tegenover.

Halverwege de eerste helft trok Balanta Oularé tegen de grond in de Brugse zestien. Een fase met een heel vies geurtje aan, maar zowel ref Visser als de VAR hadden niets geroken of gezien.

Enkele minuten later kreeg Club Brugge dé kans op de 0-1. Bodart tikte de bal heerlijk uit de voeteen van Krmen─Źík. Blauw-zwart kreeg op slag van rust nog een prima kans om de score te openen, maar we doken de rust in met een brilscore op het scorebord

Dezelfde 22 hoofdrolspelers in de tweede helft. Het vierde kwartier was er één om snel te vergeten. Te veel opstootjes, te weinig kansen. Om niet te zeggen: geen.

In het vijfde kwartier werd het nog erger met Krmen─Źík en Vanheusden in een hoofdrol. Alle hoop op het slotkwartier in een kolkend Sclessin.

Lestienne was intussen Raskin komen vervangen en zwierf samen met Carcela en Amallah rond Oularé. De bezoekers hadden het moeilijk, maar kregen via Vormer wel nog een dot van een kans op de 0-1. De Nederlander tikte oog in oog met Bodart naast.

Gescoord werd er niet meer. De punten werden dus verdeeld, maar Standard zal vooral de niet-gefloten strafschop halverwege de eerste elft onthouden.